Esta película nominada a 3 Oscars es una aventura emocionante sobre el amor y la pertenencia. Está en streaming y es de lo mejor del cine de animación reciente

Es fácil quedarse atrapado desde el primer minuto en esta historia, no solo por su premisa original, sino por la forma en la que combina emoción, humor y una belleza visual abrumadora. En manos de Chris Sanders, un director que ya ha demostrado su talento para crear personajes entrañables en obras como 'Lilo & Stitch' o 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Robot salvaje' vuelve a explorar el territorio de lo que implica ser un extraño y aprender a pertenecer.

Aquí, sin embargo, la apuesta es todavía más ambiciosa. Tenemos a un robot diseñado para servir que termina convertido en madre adoptiva de un ganso en un entorno salvaje que no entiende de programación ni de lógica alguna.

Una fábula animada sobre aprender a sentir

La historia sigue a Roz, un robot que despierta en una isla completamente salvaje donde no hay humanos, solo animales que desconfían de cualquier cosa que no encaje en su mundo. Diseñado para cumplir tareas de forma eficiente, su programación pronto se ve puesta a prueba en un entorno donde la supervivencia no depende de órdenes, sino de intuición y conexión con los demás.

De repente, todo cambia cuando encuentra un huevo y decide protegerlo, dando lugar a la inesperada relación con Brightbill, un ganso que crecerá bajo su cuidado. Y a su lado aparece también Fink, un zorro astuto y sarcástico que se convierte en aliado a regañadientes, formando un trío tan disfuncional como entrañable que redefine la idea de lo que es una familia.

El paso del tiempo transforma a Brightbill de una cría indefensa a adolescente, y a partir de ahí la película explora la idea de que dejar crecer también es una forma de querer. Roz, que comienza como una máquina sin emociones, acaba desarrollando una comprensión profunda del cuidado, el apego y la pérdida.

Visualmente, la película destaca por una animación de una belleza espectacular, con paisajes que parecen invitarnos a un paseo por un museo y una iluminación que refuerza cada emoción. Y la música acompaña ese viaje con mucha sensibilidad, especialmente en los momentos más emotivos entre los personajes.

Más allá de la aventura, la película funciona como una reflexión sobre la identidad y la familia elegida, donde lo importante no es de dónde vienes, sino lo que decides construir con los demás. Con todo eso y más, la película conquistó al público el año pasado y sus 3 nominaciones son solo una razón más para verla si aún no lo habéis hecho.

La tenéis en Movistar Plus.

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