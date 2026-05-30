Meses después de ser ignorada en salas de cine, se estrena en Prime Video una fabulosa película basada en hechos reales con tanta frescura como melancolía

La historia basada en hechos reales contada con formatos de cine adulto ha quedado relegando en buena parte a películas que pretenden ser ganchos de Oscars tradicionales. Pero la Academia tiene menos tendencia a mirar a esas películas, dejando menos espacio para brillar a las que logran ser estupendas como ‘Roofman: Un ladrón en el tejado’.

De la prisión a la juguetería

Channing Tatum protagoniza una exquisita dramedia junto a Kirsten Dunst, ambos a las órdenes de un veterano del indie estadounidense como Derek Cianfrance, que se sale de su propio molde para contar esta historia. Una película agradable, madura y con corazón que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Desesperado por conseguir dinero para abastecer a su familia, Jeffrey Manchester atraca un total de 45 establecimientos de McDonalds a base de colarse por un agujero que crea en el techo. Finalmente es arrestado, con su caso adquiriendo cierta notoriedad, pero luego consigue escapar de prisión, teniendo que esconderse durante un tiempo dentro de un Toys R Us.

Cianfrance se distancia por completo de sensacionalismos en torno a esta historia, e incluso evita que esto sea lucimiento para sus estrellas. En su lugar, coge el pulso adecuado para hacer una versión ligera pero emocionalmente compleja que tenga la capacidad de conectar con el público más allá de lo anecdótico.

Un giro bastante notorio para lo que suelen ser dramas profundos por su parte. Aquí vuelve a explotar un protagonista que conoce bien, incapaz de salirse de pozos que a veces cava él mismo, sobre todo cuando intenta encajarse a la fuerza en moldes sobre la masculinidad convencional. Pero la manera de tratarlo es diferente, y además bienvenida.

Tatum está fabuloso tratando de plasmar qué carisma es capaz de tener el personaje, pero también explorando algunas de sus aristas más incómodas. Con este trabajo, logra terminar de darle un carisma especial a una película que no logró rascar nada ni en taquilla ni en premios grandes, mostrando hasta qué punto películas como ‘Roofman’ tienen a veces complicado encontrar su lugar.

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