Hoy en Netflix, una de las mejores series del catálogo. Una ficción animada muy original que mezcla aventuras y un mundo postapocalíptico increíble

En un panorama saturado de series en general y donde muchas veces se reciclan fórmulas conocidas para ir sobre seguro, 'Kipo y la era de las bestias mágicas' destaca como una rareza muy original. La serie de DreamWorks y Netflix combina aventura, humor, música y ciencia ficción en una historia postapocalíptica tan extraña como encantadora.

Todo comienza cuando Kipo, una adolescente criada bajo tierra, se ve obligada a salir a la superficie después de un accidente que la separa de su comunidad. Allí descubre un mundo completamente distinto, con animales mutantes hiperinteligentes, plantas gigantes, criaturas absurdas y paisajes coloridos que reemplazan cualquier idea clásica del fin del mundo.

Una fantasía futurista

Lejos del tono gris y desesperanzado de otros relatos del género, la serie apuesta por un universo vibrante, psicodélico y lleno de imaginación. Acompañada por Wolf, Benson y Dave, la protagonista atraviesa territorios peligrosos donde la diplomacia, la empatía y el caos suelen ser mucho más útiles que la violencia. Con una estética visual explosiva, una banda sonora brillante y personajes inolvidables, la serie se convirtió rápidamente en una de las propuestas animadas más originales de Netflix.

La clave está en cómo la serie toma elementos clásicos del género, pero los transforma en algo totalmente nuevo. Aquí no hay ciudades destruidas ni escenarios apagados, sino que el mundo está lleno de color, música y criaturas tan adorables como peligrosas.

A diferencia de otros protagonistas, Kipo no intenta resolver los conflictos mediante la fuerza. Su principal herramienta es la empatía y esto hace que cada episodio sea una mezcla imprevisible de humor, caos y emoción, con ranas mod, serpientes rockeras, avispas rave y conejos gigantes que forman parte del delirante ecosistema de la serie.

Además, la banda sonora mezcla hip hop, electrónica y temas experimentales que potencian la energía de cada escena. Esto hace que el sonido termine siendo tan importante como la propia animación. Y el estudio detrás de otras ficciones como 'La leyenda de Korra' aporta una fluidez y un nivel visual impresionantes. Cada escenario y cada criatura tienen personalidad propia, haciendo que el universo de la serie se sienta vivo constantemente.

Mitad historia de crecimiento personal, mitad fantasía futurista, 'Kipo y la era de las bestias mágicas' mezcla aventura, comedia y emoción con una identidad visual y narrativa completamente únicas. Y eso es lo que ha conseguido que sea una de las mejores series del catálogo de Netflix.

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