"Un concepto genial y mucha violencia". Jon Favreau cree que esta película de ciencia ficción es mejor que todas las de Star Wars

Jon Favreau ha dejado clara en muchas ocasiones la devoción que siente hacia Star Wars. Además, ha tenido la ocasión de demostrarlo, primero creando 'The Mandalorian' y luego siendo el principal responsable de 'The Mandalorian and Grogu', pero en su momento afirmó que la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos no pertenece al universo creado por George Lucas.

Fue poco antes de empezar a rodar 'Iron Man 2', el último trabajo de Marvel con su sello tras las cámaras, que Favreau le confesó a Gwyneth Paltrow cuáles eran sus películas favoritas. Entre ellas incluyó una cinta de ciencia ficción que le causó una fuerte impresión y que a su manera le sirvió como gran referencia a la hora de crear 'The Mandalorian'. Me refiero a 'Almas de metal' ('Westworld').

"Creó el paradigma para Jason y Terminator"

Estrenada en 1973, 'Almas de metal' fue escrita y dirigida por Michael Crichton, quien propuso la historia de un parque de atracciones gigantesco con diferentes áreas temáticas orientada a los más pudientes del mundo. Todo se complica hasta que los robots empiezan a fallar, sobre todo un pistolero del oeste que empieza a perseguir y dar caza a los visitantes.

Obviamente, 'Almas de metal' también fue la base para 'Westworld', la serie de HBO que fue cancelada después de 4 temporadas y se quedó sin final. Y cualquier esperanza de que pudiera volver quedó cancelada de forma definitiva al anunciarse una nueva versión para cines,

El propio Favreau ha dejado ya dejó claro recientemente que para él la mejor película de Star Wars es 'Una nueva esperanza', por lo que da igual que seleccionase 'Almas de metal' por encima de todas las entregas de la saga de George Lucas hace ya un buen tiempo.

Eso sí, Favreau fua algo escueto en su halago hacia 'Almas de metal', ya que se limitó a aportar lo siguiente: "Dirigida por Michael Crichton. Gran concepto y mucha violencia. Yul Brynner creó el paradigma para Jason y Terminator". Muy certero estuvo el cineasta en esa última reflexión, ya el pistolero interpretado por Brynner sí que es un germen evidente para esos otros dos mitos de la historia del cine.

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