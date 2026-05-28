Baki y Miyamoto Musashi se enfrentan en el combate más esperado del anime. La Parte 2 de 'Baki-Dou' ya tiene fecha de estreno en Netflix

A principios de año se estrenó 'Baki-Dou', que marca una nueva etapa para el anime de 'Baki the Grappler'. Parecía que Baki Hanma ya lo había logrado todo en la vida pero ya sabemos que en este caótico anime de artes marciales puede pasar de todo, y su siguiente enemigo a batir ha sido un clon del legendario samurai Miyamoto Musashi.

Segundo tiempo

La primera parte de 'Baki-Dou' fue un éxito monumental en la plataforma, midiéndose cara a cara con 'Los Bridgerton' y convirtiéndose en una de las series más vistas en toda América Latina. Netflix sabe que tiene entre manos una gallina de los huevos de oro tremenda y piensa seguir explotándola, así que la siguiente tanda de capítulos no se va a hacer demasiado de rogar.

Desde la plataforma ya han confirmado que la segunda parte de 'Baki-Dou' aterriza el próximo 18 de junio. Y si los primeros capítulos nos mostraron que Musashi es un hueso duro de roer que se ha resistido a los luchadores más poderosos de Japón, ahora queda ver si Baki consigue imponerse en el que puede ser su combate más duro hasta la fecha.

Y ya poquito a poco nos vamos poniendo al día con todo el culebrón que es la historia de Baki, que además sigue en publicación de la mano de Keisuke Itagaki.

Después de varias décadas, los combates y los mamporros no terminan y todavía tendríamos 'Bakidou' y 'Baki Rahen' por delante y pendiente de su adaptación a anime. Y, viendo lo bien que le está funcionando el anime de artes marciales a Netflix, no sería de extrañar si pronto confirman que hay más capítulos en marcha.

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