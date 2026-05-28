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El slasher queer 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma' presenta su tráiler después de conquistar el Festival de Cannes

Lo nuevo de Jane Schoenbrun cuenta con Gillian Anderson y Hannah Einbinder

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Belén Prieto

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Después de convertirse en una de las grandes sensaciones del Festival de Cannes 2026, 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma' llega precedida por el ruido de las grandes películas de culto antes incluso de estrenarse en cines. La nueva película de Jane Schoenbrun con Gillian Anderson y Hannah Einbinder se prepara para su desembarco en cines como una propuesta que mezcla slasher, terror psicológico, deseo, identidad y metacine. Tiene previsto estrenarse en agosto de este año.

Slasher queer y dos grandes actrices 

La historia sigue a Kris, una joven directora contratada para revivir una franquicia de terror en decadencia llamada Campamento Miasma bajo una mirada supuestamente más moderna y progresista, aunque constantemente vigilada por ejecutivos que condicionan cada una de sus decisiones creativas. 

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Todo cambia cuando Kris decide visitar a Billy Presley, la estrella original de la saga, una actriz recluida que vive aislada en el mismo campamento donde se rodaron las películas originales. A partir de ese encuentro, la película se transforma en una espiral cada vez más extraña, sensual y sangrienta, donde el despertar sexual, la obsesión artística y el horror terminan mezclándose en una experiencia profundamente personal y deliberadamente incómoda. 

Con la estética hipnótica que ya caracterizaba a Schoenbrun en 'I Saw the TV Glow', esta nueva película lleva todavía más lejos su exploración sobre identidad, deseo y ficción

Fotograma de la película

Aunque parte de la estructura clásica de una franquicia slasher, la película utiliza ese universo para hablar sobre sexualidad, creatividad y transformación personal. Y el terror funciona más como vehículo emocional que como simple espectáculo sangriento.

Desde su estreno en el Festival de Cannes, la película se transformó rápidamente en una de las propuestas más discutidas, tanto por su radicalidad estética como por la forma en que mezcla terror queer, drama psicológico y reflexión autobiográfica.

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