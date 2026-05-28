La directora de 'A Silent Voice' y el director de 'Dandadan' unen fuerzas en un nuevo anime. Se estrena este mismo verano y tiene una pinta espectacular

Science Saru ya era uno de los estudios más punteros, pero se ha terminado de consagrar definitivamente con 'Dandadan'. Este mismo verano también nos traerán el remake de 'Ghost in the Shell', con una versión que promete ser mucho más fiel al manga original, pero no es el único anime que estrenan esta próxima temporada.

Un anime con historia

También tienen en marcha 'Jaadugar: A Witch in Mongolia' ('Tenmaku no Jādūgaru'), que adaptará el premiado manga histórico de Tomato Soup y que ya ha ido dejando ver unos primeros vistazos muy prometedores. Nos lleva a la Mongolia del siglo XIII, donde una niña llamada Sitara ha sido capturada y vendida como esclava.

Sitara ha pasado toda su vida estudiando, y cuando conoce a Töregene, una de las esposas del emperador, ambas empiezan a trazar un plan para vengarse y destruir el imperio. 'Jaadugar' arrancará el próximo 4 de julio con un especial de una hora, emitiéndose de seguido los dos primeros capítulos de la serie.

Al frente del proyecto tenemos a dos pesos pesados y veteranos del estudio. Por un lado tenemos a Naoko Yamada, directora de 'A Silent Voice' y 'Tu color', que dirigirá el anime junto con Abel Góngora, director de 'Scott Pilgrim da el salto' co-director de la segunda temporada de 'Dandadan'. Así que 'Jaadugar' promete tener un nivel visual espectacular y ser un anime con una personalidad única para salirse de los moldes de otras series más comerciales.

Personalmente, no puedo evitar que el estilo me de cierto regustillo a la fantástica 'Ranking of Kings', que a pesar de que de entrada pudiera parecer un anime muy tierno no se cortaba a la hora de ponerse turbio. Ahora falta por ver qué plataforma se hace con su distribución internacional, pero creo que estamos ante uno de los animes más especiales del año y que definitivamente merece la pena tenerlo en nuestros radares.

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