Hoy en Netflix, una película de Steven Spielberg nominada a 7 Oscars. Celebra el poder del cine y la memoria, y el nacimiento de una vocación

'Los Fabelman' no es solo una película biográfica sobre el pasado de un cineasta concreto, sino una mirada profundamente personal a cómo se forma una sensibilidad artística desde la infancia. Dirigida por Steven Spielberg e inspirada en su propia historia, la película reconstruye el despertar de un joven que descubre en el cine una forma de entender lo que ocurre a su alrededor, incluso aquello que resulta difícil de aceptar.

Más que un relato autobiográfico convencional, funciona como una exploración emocional sobre la familia, la pérdida de la inocencia y el poder de la imagen como herramienta para interpretar la realidad. Y además estuvo nominado a 7 Oscars, incluyendo mejor película, dirección y guion original.

El cine como descubrimiento vital

En el centro de la película está el despertar de una vocación. El joven protagonista no solo descubre el cine como entretenimiento, sino como una herramienta para observar, reinterpretar y dar sentido a su entorno. Cada pequeño experimento con la cámara se convierte en un paso hacia la construcción de una mirada propia.

Por otro lado, más que un simple trasfondo, la familia es el núcleo emocional de la historia. Entre el amor, la admiración y la tensión, se construye un hogar lleno de matices donde cada decisión de los adultos impacta directamente en la formación del protagonista. Esa complejidad evita cualquier idealización.

Steven Spielberg utiliza esta historia como una forma de revisitar su pasado sin filtros grandilocuentes. Lejos de la épica habitual de su filmografía, aquí opta por la intimidad, explorando dudas, inseguridades y momentos formativos que moldearon su identidad artística.

Además, el filme también reflexiona sobre lo que significa filmar: encuadrar, seleccionar y, en cierto modo, construir una versión de la realidad. El cine aparece como una herramienta poderosa, capaz de revelar verdades, pero también de ocultarlas o transformarlas.

Por último, cabe mencionar que uno de los mayores logros de la película es su manera de encontrar el equilibrio. Evita el dramatismo excesivo y apuesta por una sensibilidad más contenida, donde los gestos pequeños y las miradas pesan más que los grandes discursos. Esa sobriedad es la que la hace especialmente memorable.

La tenéis en Netflix.

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