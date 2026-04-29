James Cameron y Steven Spielberg estaban tan obsesionados con esta película que acabó convertida en una experiencia religiosa: "Llegué a verla 18 veces en dos años"

He de reconocer que, como a muchas otras personas, las primeras veces que intenté ver '2001: Una odisea del espacio' —probablemente mucho antes de lo que debía—, la obra maestra de Stanley Kubrick se me hizo demasiada bola. No obstante, con el paso de los años tuve la oportunidad de disfrutarla en pantalla grande y vivir una experiencia maravillosa que cambió drásticamente mi percepción sobre el largometraje y que, a día de hoy, sigue siendo irrepetible.

Una experiencia única

Mi evolución con esta imperecedera catedral de la ciencia ficción contemporánea quedó perfectamente reflejada en el spot del Festival de Sitges en el que varios entrevistados comenzaban su reflexión sobre ella soltando improperios para, de forma orgánica, terminar ensalzándola como una de los mayores logros cinematográficos de la historia del medio. Una opinión que, claramente, comparten dos de los grandes cineastas en activo de nuestro tiempo.

Estos no son otros que Steven Spielberg y James Cameron, quienes han firmado algunas de las piezas clave para comprender la la sci-fi actual —desde 'Encuentros en la tercera fase' a 'Terminator'—, y quienes hablaron del impacto que tuvo '2001' sobre sus vidas y sus carreras durante una charla que compartieron en el documental 'James Cameron's Story of Science Fiction'.

En él, Spielberg dijo lo siguiente sobre el filme estrenado en 1968.

"Tuvo un profundo impacto en mi vida y en mi día a día. Fue la primera vez que fui al cine y realmente sentí que estaba teniendo una experiencia religiosa."

Por su parte, Cameron aseguró que llegó a ver 'Una odisea del espacio' una cantidad malsana de veces en un lapso de dos años en los que presenció momentos únicos en la sala de cine.

"Vi la película hasta 18 veces, todas ellas en cines y durante los primeros dos años. Una vez, un hombre corrió por el pasillo gritando: '¡Es Dios, es Dios!'. Y hablaba en serio."

Si aún no lo has hecho, tienes una oportunidad de oro para comprobar los motivos de la obsesión de Steven Spielberg y James Cameron por '2001: Una odisea del espacio', ya que actualmente se encuentra disponible en HBO Max, Filmin y Movistar+. Varias alternativas para disfrutar de una producción irrepetible.

Vía | JeuxVideo

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