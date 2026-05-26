'One Piece' por fin desvelará el pasado de Zoro antes de unirse a la tripulación de Luffy, aunque aún está por ver si llegaremos a verlo en el anime

Ya sabemos que 'One Piece' no se limita "solo" al manga y al anime y desde hace unos años viene creciendo en otros medios. También cuenta con varios spin-offs dedicados a otros personajes, como las novelas de 'Heroines' centradas en personajes femeninos o el manga de cocina de Sanji.

'One Piece' ha ido expandiendo su universo gracias a mangas, novelas y novelas ligeras, y pronto le toca el turno a Roronoa Zoro para desvelar una parte de su historia que todavía se nos resistía.

Rebobinemos un poquito...

Antes de unirse a Luffy al inicio de 'One Piece', Zoro ya llevaba unos años emprendiendo su propia aventura. Aunque por aquel entonces no era un pirata, sino un famoso cazarrecompensas que se había especializado en dar caza a piratas y se había ganado su buen renombre. Tanto, que incluso estuvo a punto de ser reclutado por Baroque Works por su habilidad con la espada.

Con la popularidad de Zoro es raro que el momento hubiera tardado tanto en llegar, pero ahora el espadachín de los Sombrero de Paja protagonizará su propia novela y sale a la venta este mismo verano: el 3 de julio de 2026, como se ha confirmado desde la editorial Shueisha.

La novela se centrará en la vida de Zoro como cazador de piratas antes de conocer a Luffy viene escrita de la mano de Jun Esaka, quien ya se encargó en su día de 'One Piece: Heroines', y con ilustraciones de Nakamaru. Y aunque incluirá el material que se publicó en su día entre los números 18 y 20 de la revista oficial de 'One Piece', también contará con capítulos inéditos para expandir un poco más la historia.

Eso sí, habrá que ver si esta historia sobre el pasado de Zoro termina llegando el algún momento al anime. Es poco probable que lo haga en la serie principal de 'One Piece', aunque no habría que descartar un anime corto a modo de spin-off como tuvo en su día Ryuma con 'Monsters: El infierno del dragón' o la inminente 'Heroines', con Nami y otras mujeres de la saga como protagonistas.

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