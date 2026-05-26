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Uno de los clásicos más tiernos de Hayao Miyazaki llega a cines. Un coming-of-age mágico que podremos ver en pantalla grande este mismo verano

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Mariló Delgado

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Este mes nos hemos llevado una alegría tremenda con la llegada de 'El castillo en el cielo' ('Tenkū no Shiro Laputa') a cines, porque además era la primera vez que se podía ver en pantalla grande en España. Pero como ya casi viene siendo tradición veraniega, tenemos un pequeño ciclo de Studio Ghibli por delante y próximamente también se reestrena otro clásico encantador de Hayao Miyazaki. 

¡Volemos con nuestro espíritu!

Se trata de 'Nicky, la aprendiz de bruja' ('Majo no Takkyūbin'), que Vértigo Films también nos adelantó hace unos meses que planeaba llevar a los cines próximamente. 

Es una de las escenas más caóticas de Studio Ghibli. Apenas dura 4 segundos, pero los animadores necesitaron más de un año para completarla
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Es una de las escenas más caóticas de Studio Ghibli. Apenas dura 4 segundos, pero los animadores necesitaron más de un año para completarla

Se trata de otra de las aventuras del Ghibli más temprano, estrenada en 1989. Y, por desgracia, suele quedarse eclipsada por las monumentales  'El viaje de Chihiro' y 'La princesa Mononoke', aunque es un coming-of-age encantador que siempre merece la pena reivindicar. Desde Vértigo ahora han confirmado que podremos disfrutar de ella en cines a partir del próximo 24 de julio en una nueva versión remasterizada en 4K. 

'Nicky, la aprendiz de bruja' sigue a una bruja de 13 años que emprende un viaje lejos de su casa, algo que hacen todas las brujas de su edad. Nicky decide instalarse en una ciudad costera junto con su gato Jiji y abre un negocio de mensajería, aunque pronto descubre que su nueva vida está llena de desafíos y que lo que antes era su gran pasión ahora ya no la llena de la misma manera. 

Nicky La Aprendiz De Bruja

Una preciosa búsqueda de la identidad propia con una historia llena de magia y personajes tremendamente entrañables. Hayao Miyazaki escribió y dirigió la película, que se basa en la novela 'Majo no takkyûbin' de Eiko Kadono. Si aún la tenemos pendiente, es una manera ideal de celebrar el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que se ha llevado Studio Ghibli  este año.

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