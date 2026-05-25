'Euphoria' acaba de emitir su mayor tragedia. Su creador desvela la película de exploitation en la que se inspiró

Ya se intuía prácticamente desde el tercer episodio de la temporada 3 de 'Euphoria' que se mascaba la tragedia. Vale, eso lo puedo escribir con casi cualquiera de las tramas en las que están inmersos Rue, Cassie y compañía. Pero ha sido en el penúltimo episodio en el que hemos tenido la que probablemente sea la mayor tragedia de toda la serie. Spoilers a partir de aquí de 'Llueva o truene' el episodio 3x07.

Sam Levinson, el creador de la serie, quería que sufriéramos un poco. Gran parte del episodio de esta pasada madrugada ha servido para cerrar, si lo podemos llamar así, la trama de Nate (Jacob Elordi) y la enorme deuda contraída. Y ha llegado a una inevitable conclusión, tan inevitable como poco controvertida debido al halo de "villano" que tiene el personaje.

Karma enterrado

De hecho, para Levinson, la muerte de Nate es un acto de justicia. O, al menos, de esa justicia que quiere la gente después de haber retratado al personaje como alguien egoísta y controlador. Pero claro, lo que no nos esperábamos era un destino tan cruel, con el personaje siendo enterrado vivo y, finalmente, atacado por una serpiente de cascabel.

Todo un "cuidado con lo que deseamos", según explica Levinson hablando para Esquire:

«Es algo divertido cuando sé lo que el público quiere en términos de justicia o karma y, con eso en mente, siempre pienso "¿Cómo se lo puedo dar?, ¿cómo puedo darles lo que quieren pero hacerlo tan terrorífico y que genere ansiedad para que cuando pase la audiencia no esté tan segura de que lo quiera?"»

En una temporada tan inspirada por el wéstern, para el que Sam Levinson se empapó de mucho Sergio Leone y otras cintas del género, también hay sitio para el grindhouse. De hecho, la idea de que Nate acabe enterrado vivo lo sacó de una película de los años 70 que adora: 'El secuestro de Candy' (The Candy Snatchers), dirigida por Guerdon Trueblood ('Tiburón 3-D').

Inspirada pobremente en el secuestro de Barbara Mackle en 1968, la película seguía el secuestro de una adolescente a la que entierran viva y piden a su familia un rescate millonario. Un tributo sobre el que desarrollaría una tragedia en la que, si bien tenía claro el resultado, Levinson estaba dudando sobre la causa de la muerte.

En un principio, el guionista y creador de la serie barajaba que la muerte fuese bien por asfixia o de golpe de calor. El tema de la serpiente le vino después, en lo que conducía hacia el trabajo:

«Era uno de esos días preciosos en los que el tiempo en Los Angeles es perfecto. Estamos escuchando a Otis Redding. Las ventanillas están bajadas y conducimos hacia Warner Brothers. Estoy mirando por la ventanilla y me viene la imagen de una serpiente de cascabel yendo por la tubería. Él está aporreando y la serpiente puede sentir el movimiento en el suelo. Y pensé ¿Y si la serpiente se mete en la tubería y entonces él está atrapado dentro del ataúd con esta serpiente de cascabel?. Es algo así como un momento divertido en el que te das cuenta que no todas las escenas oscuras vienen de lugares oscuros.»

Por cierto, por si hay dudas, las serpientes son reales. Lo que sí que no explican es por qué no la panda del armenio no pusieron una rejilla en la tubería para evitar este cruento encuentro.

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