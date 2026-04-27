La gente está comparando el último episodio de 'Euphoria' con la Boda roja de 'Juego de tronos'. Creo que se queda corto

Si algo han dejado claro las series de HBO a lo largo de los años es que las bodas rara vez terminan bien, y la tercera temporada de 'Euphoria' no ha sido precisamente la excepción. Con un salto temporal de cinco años, la historia recupera a sus personajes en una etapa completamente distinta de sus vidas, pero con los mismos impulsos destructivos de siempre.

En este nuevo escenario, la relación entre Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi) alcanza su punto más extremo, con una boda que, lejos de ser un cierre romántico, se convierte en una bomba de relojería. Sin necesidad de una masacre al estilo de la Boda roja de 'Juego de tronos', la serie construye una celebración que se desmorona desde dentro, marcada por secretos financieros, tensiones acumuladas y decisiones que convierten el gran día en el inicio de algo mucho más oscuro.

Ni fueron felices ni comieron perdices

La temporada arranca revelando que Cassie y Nate han formalizado su relación tras años de conflictos, pero esa estabilidad es solo una fachada. Mientras ella intenta reinventarse y ganar dinero como creadora de contenido para adultos, él se enfrenta al colapso del negocio familiar, que arrastra deudas y decisiones cuestionables.

Desde el primer momento, la boda deja claro que algo no va bien. Nate aparece vomitando de los nervios antes de la ceremonia, anticipando un desastre que no tarda en materializarse. Aunque el enlace transcurre sin incidentes visibles, la tensión estalla en plena celebración.

El detonante llega con la aparición de Naz, un peligroso prestamista al que Nate le debe una gran suma de dinero. Su intervención no solo expone la mentira, sino que rompe por completo la ilusión de felicidad, provocando que Cassie pierda el control en mitad de su propia boda.

El enfrentamiento entre ambos deriva en una escena caótica y violenta, donde Cassie estalla emocionalmente y ataca a Nate, dejando claro que la relación está basada en el engaño. Aun así, en un giro típico de la serie, ambos intentan recomponer la situación… sin éxito.

La noche de bodas termina de la peor manera posible -aunque creo que se queda corta a la hora de compararla con laa conocidísima boda de 'Juego de tronos'- cuando Naz irrumpe con sus hombres en la mansión de la pareja. La brutal paliza a Nate y la agresión a Cassie sellan el destino de ambos, convirtiendo lo que debía ser un nuevo comienzo en el inicio de una etapa aún más oscura y peligrosa. Habrá que ver lo que ocurre ahora.

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