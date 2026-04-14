'Euphoria' no teme sobrepasar todos los límites de la provocación, pero las escenas con Sydney Sweeney han ido demasiado lejos: "Promueve la pedofilia"

'Euphoria' siempre ha sido una serie acostumbrada a moverse en al borde del límite, jugando con lo incómodo, lo excesivo y la provocación. Pero lo que está pasando con su tercera temporada ha ido un paso más allá del debate habitual sobre sus tramas o su estilo. Esta vez, la conversación se ha centrado casi por completo en Sydney Sweeney y en una decisión creativa que ha desatado una reacción especialmente dura en redes. Y con razón.

Lo que para la serie pretende ser una evolución más del personaje de Cassie -y una forma de explorar su necesidad de validación-, para muchos espectadores ha cruzado una línea difícil de justificar. Y lo más llamativo no es solo la escena en sí, sino cómo ha reabierto debates más amplios sobre los límites de la ficción, la representación y hasta qué punto todo vale con tal de no perder la etiqueta de "rompedor".

Hipersexualización y sumisión

El foco de la polémica está en una escena concreta en la que Cassie, el personaje de Sweeney, aparece con una estética, digamos, infantil -incluyendo pañal y chupete- dentro de su nueva faceta como creadora de contenido en OnlyFans. La intención narrativa está clara: mostrar hasta qué punto el personaje está dispuesto a exponerse para sentirse querida.

Sin embargo, gran parte del público ha reaccionado con rechazo frontal, interpretando la escena como algo mucho más problemático. Algunos espectadores incluso la han calificado directamente como una representación que roza la normalización de la pedofilia, cuestionando no solo su necesidad dentro de la historia, sino también su existencia.

De hecho, la reacción en redes no ha tardado en escalar. Hay usuarios que han sido especialmente contundentes en redes, afirmando incluso que la serie está "intentando normalizar el caso Epstein". o que es "una de las cosas más perturbadoras que he visto aquí en mucho tiempo" y que "necesitamos hablar sobre cómo Hollywood ha estado promoviendo descaradamente la pedofilia", como expone otra usuaria.

Parte del enfado también se ha dirigido directamente a Sweeney, cuestionando su decisión de participar en la escena. Muchos consideran que, en el contexto actual -marcado por conversaciones globales sobre la protección de menores-, aceptar este tipo de contenido resulta especialmente problemático. También cuestionan cómo la actriz se prestó a rodar algo así.

Al final, lo que está ocurriendo ahora con 'Euphoria' pone en evidencia que no siempre vale todo por provocar y que debería haber ciertos límites. Y creo que esta podría haber sido la gota que colma el vaso. Aunque lo cierto es que aún no se ha estrenado la temporada completa y puede que aún se atrevan a ir más lejos. Sinceramente, espero que no sea así.

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