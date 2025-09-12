Creo que la gente exagera al decir que Pedro Pascal "está en todas partes". Sydney Sweeney tiene 22 años menos y ha hecho más películas que él

Durante este verano se ha hablado mucho de que Pedro Pascal "está en todas partes". principalmente a raíz de que en algunos países coincidieron de forma simultánea en cines títulos como 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos', 'Materialistas' y 'Eddington'. Esta última llega precisamente hoy a los cines españoles y he querido aprovechar la ocasión para hablar de una queja que me parece bastante injusta.

Ya no es solamente que Pascal tampoco trabaje tanto, es que otra actriz muy de moda y mucho más joven que él como Sydney Sweeney, que justo hoy cumple 28 años, ya ha hecho más películas a lo largo de su carrera. Sé que pueda sonar a exageración, pero simplemente tenéis que ver la filmografía de ambos para saber que ese dato es completamente cierto. De hecho, a mí me da la sensación de que ella es más omnipresente que el actor chileno.

Dejando las cosas claras

Por un lado, es cierto que los tres largometrajes de Pascal de este año han llegado muy seguidos, pero eso es algo que escapa a su control, como también que Sweeney se haya pegado un tremendo batacazo con 'Americana', una película que llegó este mes de agosto a los cines de Estados Unidos tras sufrir varios retrasos.

Lo que sí es innegable es que al final ambos van a estrenar tres películas este año -a ella también la veremos en breve en 'Christy'- pero su presencia en nuestras vidas va mucho más allá de eso. Pascal también se dejó ver en la temporada 2 de 'The Last of Us', mientras que ella también ha sido noticia porque la ansiada temporada 3 de 'Euphoria' por fin se ha rodado.

Además, Sweeney también ha acaparado titulares por una llamativa campaña para una marca de vaqueros, por no hablar de la polémica por la venta del jabón supuestamente hecho con su agua de baño. También ha trabajado en otras campañas, algo a lo que tampoco ha escapado Pascal, pues este año rodó un llamativo corto a las órdenes de Spike Jonze para promocionar los AirPods 4.

Por mi parte, creo que ambos actores simplemente están aprovechando un gran momento de popularidad para capitalizar la misma antes de que sean desplazados por otros rostros. La cuestión es que a la hora de la verdad ninguno de ellos resulta tan invasivo como muchos quieren hacer creer en el caso de Pascal, aunque pueda parecer lo contrario si nos fiamos en exceso del algoritmo de TikTok o alguna otra red social.

De hecho, al final todo se reduce a una cuestión del perfil de los proyectos en los que se participa, pues en ninguno de los dos casos puede hablarse de una cantidad excesiva de producciones. De hecho, Nicolas Cage, que coincidió con Pascal en 'El insoportable peso de un talento descomunal', suma más películas que cualquiera de ellos durante los años postpandemia pero hacen mucho menos ruido, por lo que parece que nadie llega a molestarse por ello. Y mejor ni hablar del caso de Eric Roberts...

Ahí es cierto que puede entrar en juego ese que suele decirse de que lo poco gusta y lo mucho cansa, pero en el caso de Pascal ni siquiera lo entiendo. Sobre todo porque ni siquiera suele ser el protagonista de las películas en las que participa, por lo que es lógico que tenga más tiempo para otros proyectos.

