La audición fallida de Pedro Pascal que le dejó "como diez años desempleado" de Hollywood y acabó lanzando la carrera de otro actor

Hay actores que tenemos hasta en la sopa, y ahora mismo, Pedro Pascal es uno de ellos. El chileno protagonizó en abril la segunda temporada de 'The Last of Us', y en estos meses ha coexistido en la taquilla americana con tres películas que no podrían ser más distintas, 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', 'Materialistas' y 'Eddington'.

En numerosas ocasiones Pascal ha agradecido a 'Juego de Tronos' por darle su camino al éxito. Ese rol no llegó hasta 2014, y para entonces llevaba casi una década al pie del cañón, trabajando en pequeños roles allí donde veía oportunidad. Hablando ese mismo año con Sarah Paulson para Interview Magazine, esta le preguntó sobre su primera audición. Y de haber salido bien, su carrera. podría haber pegado un pelotazo mucho antes.

"La recuerdo perfectamente. Va a delatar mi edad de forma descarada", bromeaba el actor en referencia a que la película es del año 1996. "Mi primera audición fue para 'Las dos caras de la verdad'. ¿Te acuerdas de esa película? Con Edward Norton. Estaba totalmente desbordado. Hice una audición para eso en Nueva York y luego fui a Los Ángeles por ello. No lo conseguí y estuve como diez años desempleado".

Esa afirmación es una exageración por parte del actor, por supuesto. Pero es cierto que supuso perder una gran oportunidad de trabajar en Hollywood en una gran producción. Durante los dosmil y hasta la llegada de 'Juegos de Tronos', se pasó su carrera rascando roles menores televisivos allí donde pudo, y su siguiente participación en una gran producción no llegó hasta 2011, donde apenas aparece diez segundos y ni siquiera se le reconoce la cara en 'Destino oculto', la película de ciencia ficción de Matt Damon y Emily Blunt.

Al que sí le vino maravillosamente actuar en la película que Pascal perdió fue a Edward Norton. El actor se estaba estrenando, con solo un crédito anterior en su carrera, y el thriller legal no pudo ser mejor oportunidad. Le permitió compartir pantalla con Richard Gere y lucirse en un rol secundario pero jugoso. La película no solo fue un gran éxito de taquilla y de crítica, también le hizo ganar un Oscar al mejor actor secundario, disparando su carrera en los noventa.

