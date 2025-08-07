La temporada 2 de 'Miércoles' acaba de llevarse una decepción: la serie con Jenna Ortega se queda sin ser número 1 de Netflix en todo el mundo

El esperadísimo estreno de la temporada 2 de 'Miércoles' llega con la necesidad de intentar acercarse al máximo al éxito que tuvo la primera entrega. Está por ver si la serie va a verse muy afectada por la larga espera de casi tres años -pues eso sí ha sido fatal para otros títulos-, pero en su primer día disponible acaba de llevarse una pequeña decepción, ya que no ha conseguido ser número 1 de Netflix en todo el mundo.

Siendo justos, ser la serie número 1 de Netflix en 90 países es un hito al alcance de muy pocas, ya que además eso también lo sitúa en lo más alto de la plataforma en términos mundiales. Sin embargo, hay menos tres países que se han resistido a los encantos de la Miércoles Addams de Jenna Ortega, pues, según informa Flixpatrol, en ninguno de ellos han alcanzado ese puesto.

La espinita clavada

Los países en los que 'Miércoles' ha sido derrotada son Japón, Corea del Sur y Taiwán. Todos ellos territorios asiáticos donde producciones locales la han dejado sin el trono. De hecho, 'Beyond the Bar', un thriller sobre un abogado con un fuerte sentido de la justicia se une a una firma de abogados de primer nivel, está por encima de 'Miércoles' en todos ellos.

Eso sí, 'Beyond the Bar' solamente llega a lo más alto en Corea del Sur y en Taiwán, ya que el número 1 en Japón pertenece ahora mismo a 'Corazón de cristal', un drama sobre un joven batería se queda de repente fuera de su banda, pero un músico brillante le propone por sorpresa que toque en la suya.

A 'Miércoles' siempre le quedará el consuelo de que pueda llegar al número 1 en esos países durante los próximos días -en Japón y Taiwán ha debutado en el tercer puesto, mientras que en Japón se ha quedado en la cuarta posición-. Eso sí, lo realmente importante será ver qué tal va en número de visualizaciones, pero tendremos que esperar hasta el próximo martes para tener las primeras informaciones al respecto.

