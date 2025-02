Más de 500 películas y 1 nominación al Óscar. Es el actor más prolífico de Hollywood y ha trabajado con Sylvester Stallone, Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson

Estoy convencido de que no soy el único que a veces piense que ciertos intérpretes están hasta en la sopa, ya que les vemos en pantalla cada muy poco tiempo. Sin embargo, todos ellos palidecen ante el actor más prolífico de Hollywood actualmente. Con más de 500 películas en su filmografía -si añadimos las pendientes de estreno, series y videoclips, la cosa se dispara por encima de los 800- y 1 nominación al Óscar, ha trabajado con nombres tan destacados como Sylvester Stallone, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson o Damien Chazelle. Muchos ya sabréis que me refiero a Eric Roberts.

El hermano de Julia Roberts arrancó su carrera interpretativa en los años 70 y tardó bien poco en despuntar, pues fue nominado al Globo de Oro por su debut en la gran pantalla con 'Estirpe indomable'. También fue muy aplaudido su trabajo en 'Star 80', pero las mayores alabanzas de toda su carrera las recibió por dar vida a Buck en 'El tren del infierno', trabajo por el que fue nominado al Óscar de mejor actor de reparto. El premio fue finalmente a manos de Don Ameche por 'Cocoon'.

Roberts siguió trabajando a un ritmo moderado en los años siguientes, mostrando una clara predilección por el cine de acción. Por ejemplo, en 1994 hizo 'El especialista' junto a Stallone, con quien volvería a colaborar años después en 'Los Mercenarios', pero la buena estrella que tuvo en sus inicios cada vez iba apagándose más.

Sus apariciones iban siendo cada vez más habituales, aceptando tanto papeles protagonistas como simples cameos. Eso sí, en 2008 parecía que su suerte volvía a cambiar tras dar vida a Sal Maroni en 'El caballero oscuro'. Muchos se preguntaron entonces si esa colaboración con Nolan podía marcar un antes y un después en su carrera. No fue el caso, al menos no para que volviera a conseguir reconocimiento.

Eso sí, en 2009 estrenó 11 películas, clara antesala de lo que vendría a partir de entonces. Roberts empezó a trabajar a lo bestia, hasta el punto de que si miramos su ficha de IMDd, descubrimos que solamente en 2024 tiene 75 créditos interpretativos entre largometrajes, series y cortometrajes, y no se trata de una excepción en su carrera. Una auténtica locura al alcance de prácticamente nadie.

Cómo es esto posible

Seguro que muchos se preguntan cómo es posible que Roberts tenga ese ritmo de trabajo. Lo primero y esencial es recibir suficientes ofertas como para hacerlo, algo de lo que él mismo habló en The Hollywood Reporter:

Eric Roberts en 'Babylon'

Para mí, soy uno de los tipos más afortunados de Hollywood. Cada día recibimos entre ocho y treinta ofertas de todo el mundo. Es muy divertido tener tantas ofertas e interpretar a personajes tan diversos.

El actor destaca que trabaja alrededor de 200 días al año y el papel fundamental que juega Eliza, su mujer y manager, para supervisarlo todo y que no surja ningún tipo de problema. Además, eso no le ha impedido pronunciarse políticamente, pues Rusia jugaba un papel fundamental en su carrera, lo cual no le impidió pronunciarse a favor de Ucrania, aunque luego le tocó pagar las consecuencias:

De hecho, solía ser una de las mayores estrellas de Rusia, más que Arnie [Schwarzenegger], más que Sly [Stallone]. Pero entonces Putin invadió Ucrania y en una entrevista dije que estaba con Ucrania, así que me cancelaron enseguida y no pude trabajar allí. Pero estamos tan decepcionados con Putin que no me gustaría ir allí de todos modos. Pero eso era la mitad de mis ingresos, por trabajar en Rusia. Así que ahora voy a otros sitios.

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor