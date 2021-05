Eric Roberts encadena más rodajes que todos los demás actores de Hollywood juntos: más de 120 películas desde 2020

El mítico Eric Roberts acaba de cumplir 65 años y lo celebra con casi las mismas películas en marcha. El veterano actor, recordado por 'Campeón de campeones', 'El tren del infierno' o 'La ambulancia', tiene en marcha, entre pre-producción, post-producción y rodaje, más de sesenta proyectos. Luego que si Nicolas Cage.

Hay un hombre que lo hace todo

El caso es que Eric Roberts cuenta con SEISCIENTOS DIECIOCHO títulos acreditados en IMDb, dejando al Bruce Willis actual como un aficionado a la hora de presumir de agenda de proyectos. El título de uno de sus últimos proyectos define muy bien la carrera del hermano mayor de Julia Roberts: 'A Perfect Chaos'.

Lo cierto es que nadie espera nada de ninguno de los sesenta proyectos de Roberts, pero nadie duda que estamos ante un profesional como la copa de un pino, que lo mismo se lo pasa mejor que nadie en una película de Tom Six que se deja ver en títulos de culto, muchos aún por descubrir para buena parte del público, como la fabulosa película de Larry Cohen donde acompañó a Stan Lee.

Los mejores años de Roberts ya pasaron hace mucho tiempo, y ahora sus producciones inminentes llevan el sello de The Asylum ('Ape Vs. Monster') o lucen tan amateurs como 'Alien Vampire Busters' y 'VampireS' (ojo, con Richard Grieco), pero de algo hay que comer. Y viendo la agenda de Eric Roberts, no parece que se prive de nada. Bien por Roberts.