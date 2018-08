The Asylum, 20 años hundiendo la industria del cine

'El tesoro Da Vinci', 'Serpientes en el tren', 'Alien Origin', 'Paranormal Entity', 'Transmorfers', o '30.000 leguas de viaje submarino' no son más que algunas de las inconcebibles muestras del nivel de talento para la explotación doméstica en que se mueve la gente de The Asylum, casa fundada a finales de los noventa en California. Dónde si no. El lugar donde se cumplen los sueños.

The Asylum surgió de la iniciativa del director David Michael Latt y dos viejos zorros ejecutivos de Village Roadshow, David Rimawi y Sherri Strain. La compañía se centró en la producción de películas de bajo presupuesto directa a video, generalmente de terror, pero no pudieron encontrar su mercado ideal debido a la competencia de grandes estudios como Lions Gate Entertainment o Dimension. ¿Cómo encontrar un mercado ideal y un público para sus productos?

La respuesta llegó en 2005, cuando Steven Spielberg presentó su versión de 'La guerra de los mundos'. Entonces llegó el asilo y estrenó 'H. G. Wells’ War of the Worlds' y la cadena Blockbuster ordenó 100.000 copias de la versión de The Asylum, un pedido mucho mayor que cualquiera de los lanzamientos anteriores de la compañía, lo que hace que Latt y Rimawi reconsideren su modelo de negocio. El resto es historia. Como los videocubs de la cadena Blockbuster.

Para que te hagas a la idea, desde 1998 a 2005 The Asylum produjo 8 películas. A raíz de esta bazofia, solo en el mismo año, rodaron la misma cantidad. Y desde entonces no han parado.

El fenómeno del tiburón en un tornado

Son tan estupendos que incluso puedes llegar a creerte la historia que ellos mismos cuentan a través de su página web:

"The Asylum es uno de los principales estudios de cine y televisión orientados al formato doméstico del mundo. Con un enfoque en el entretenimiento de alto concepto y orientado al mercado doméstico, como la franquicia 'Sharknado', The Asylum financia, produce y estrena 25 películas por año a través de su canal directo, de los principales minoristas del país y su red de socios internacionales. Desde su fundación en 1997, The Asylum ha lanzado más de 500 películas y ha creado una biblioteca de más de 250 producciones originales, incluyendo estrenos de películas de primera categoría para las cadenas Syfy, Lifetime, AXS TV y Animal Planet. Además, The Asylum está ahora en la producción de la cuarta temporada de la serie con guión mejor calificado de Syfy, 'Z Nation', una serie de acción y terror aclamada por la crítica".

No tenemos muy claro qué podría decir la crítica de una cosa así:

Si durante buena parte de los noventa, la guerra en Hollywood era ver quién estrenaba antes el blockbuster, con las guerras entre 'Volcano' y 'Un pueblo llamado Dante's Peak' o 'Armageddon' y 'Deep Impact', la gente del asilo comprendió que podía a jugar a lo mismo pero gastando una milésima parte de esos presupuestos, lo que significa un 1000% de beneficios aproximadamente, de ahí que sean capaces de producir esa ingente cantidad de frames por segundo amontonados en lo que parece ser una película.

Si durante el verano de 1975 Steven Spielberg (siempre presente) revolucionó el blockbuster y el miedo a bañarse en el mar por encima del ombligo con 'Tiburón', casi cuarenta años después, un tío llamado Thunder va y se saca de la manga ese pedazo de mi*rda sin gracia titulada 'Sharknado' y de golpe y porrazo The Asylum tiene una marca reconocible, aplaudida y venerada en Twitter, sea lo que sea que eso signifique.

La broma costó entre uno y dos millones de dólares y otorgó una nueva credibilidad a la compañía responsable de sub-productos e imitaciones dispuestas a engañar al más ingenuo de los clientes de los videoclubs virtuales: bienvenidos al siglo XXI.

Los ingresos de la película han permitido que la compañía estrene un tornado infestado de tiburones cada año, siempre dando más y mejor, al menos en la medida que pueden: 'Sharknado 5: Aletamiento global' (GLUPS) costó el triple que la original y Tara Reid luce el triple de mayor de lo que debería.

¿Imitas o trabajas?

Puedes pensar que, con el paso de los años, de los memes, los gif for the lol y los acosos y derribos de las redes sociales, la gente de The Asylum haya tenido algo más de prudencia a la hora de fusilar de mala manera los éxitos que están por venir o que han ido llegando a lo largo de estos meses. Nada más lejos de la realidad. ¿Te suena 'Suicide Squad'?

Es muy difícil conocer el presupuesto de una broma como esta, pero según algunas fuentes consultadas (como thenumbers), la película ha conseguido más de diez mil dólares en ventas a través de amazon, lo que supone haber vendido más de mil copias del dvd. ¿A quién? Dejaremos ese misterio para otra ocasión, porque si creías que la imitación de los antihéroes de DC Cómics era tocar techo (o fondo, según se mire), mira lo que tenían planeado para más tarde.

Christopher Nolan, seguro que el nombre te dice algo. Sí, es ese chiflado británico que disfruta rodando en 70mm con aviones reales ambiciosas películas bélicas entre el arte, el ensayo y el blockbuster. Su último mostrenco, 'Dunkerque', también ha sido víctima de la compañía responsable de los sub-productos de oro. Esto es 'Operation Dunkirk'

A veces uno puede llegar a palpar el descontento general ante las últimas (y estupendas, porque si no lo digo reviento) películas de Ridley Scott centradas en el Universo Alien. El público se ha apoderado de la franquicia y se cree en el derecho de exigir lo que cree que es necesario para que el rumbo de las embarcaciones no se desvíe ni un metro del camino prefijado.

Como Ridley Scott (de momento) no tiene que rendir cuentas a nadie, esto no es 'Star Wars' y el señor hace lo que quiere con su hijo, con el permiso de Dan O'Bannon y Ronald Shusett, hemos asistido a dos películas deliciosas, sobre todo 'Prometheus', y a una continuación titulada 'Alien: Covenant' que junto a la operación militar de tutorial after effects derivada de la película de Nolan es el último estreno de la compañía: 'Alien Convergence'.

La broma infinita

Este año se antoja igual de apasionante que cualquier otro en casa Asylum, y la productora ya tiene en el calendario nuevas y flamantes imitaciones infrahumanas. Así, mientras Warner disfruta del éxito de 'The Meg', la película sobre tiburones prehistóricos basada en la saga de libros de Steve Alten, The Asylum lanzará 'Megalodon', además de una secuela de 'Atlantic Rim', un par de títulos de animación en la línea de 'Rompe Ralph' y su visión de 'Amanecer Rojo' con el sugerente título de 'NKorean invasión at war'.

Hace unos meses tuve la oportunidad de charlar con John Gulager, responsable de una de las sagas más alucinantes del género, la desternillante 'Feast', e inevitablemente salió el tema de la productora, ya que el director se encargó de la desesperante 'Zombie Night', trabajo realizado para poder comer caliente y que encargaron al director de 'Piraña 2 3D' POR FACEBOOK. Así se las gastan los del asilo.

A ver si van a estar locos de verdad.