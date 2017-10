Spandex barato y escudos de corchopán: las ocho peores adaptaciones de cómics Marvel

Ya: sabemos que el momento en el que estrenan una película Marvel que todo el momento coincide en que es notable, 'Thor Ragnarok', no es el mejor momento para venir con la bajona. Pero qué demonios: aquí los pecados se asumen incluso en los momentos de mayor gloria. Y Marvel tiene unos cuantos a cuestas.

Antes de la invención del Universo Cinemático Marvel, era relativamente sencillo adquirir la licencia de un personaje de la editorial por cuatro perras. De hecho, ese fue uno de los principales motivos de la creación de Marvel Studios: la casa quería tener cierto control sobre sus personajes, y evitar dislates como la película de los Cuatro Fantásticos de Roger Corman o la del Capitán América de 1990.

De todos modos, hasta la llegada de 'Iron Man' y su taquillero golpe sobre la mesa y llamada al orden, hubo décadas de turbias adaptaciones de personajes Marvel. Y muchos, muchos pasos en falso. Ni siquiera franquicias respetadas y de notable éxito, como 'Spider-Man' o 'X-Men' están libres de pecado. Y por eso hemos repasado las peores adaptaciones Marvel de todos los tiempos en este vídeo.

Y por supuesto, la propia Marvel Studios no se libra. Aunque de momento no se ha tropezado con ningún fracaso de taquilla, el rendimiento artístico es otra cosa. Hace poco ordenábamos de peor a mejor todas las películas del Universo Cinemático Marvel, y alguna se llevaba un coscorrón. No podía faltar aquí una representación del no-tan-infalible MCU.

Así que ahí tenéis un buen cúmulo de desastritos: os explicamos por qué se hacen películas Marvel regularcillas y, sobre todo, por qué son fallidas. Un paseo por el a veces no tan brillante universo creado por Lee, Kirby y compañía. Acompañadnos en este viaje por las capas de los horrores.

Y no, antes de que lo digáis, no hemos puesto a 'Howard el pato'. Nos gusta 'Howard el pato'.