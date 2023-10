'Loki' 2x01: un estupendo y frenético regreso que confirma a Tom Hiddleston y Owen Wilson como uno de los mejores dúos de Marvel

Desde el estreno de 'Bruja Escarlata y Visión' en enero de 2021, Marvel ha lanzado varias series de televisión, pero hasta ahora ninguna había pasado aún de su primera entrega. Eso acaba de cambiar con el estreno de 'Ouroboros', el primer episodio de la segunda temporada de 'Loki', donde se demuestra una vez más que el dúo formado por Tom Hiddleston y Owen Wilson probablemente sea el mejor de todo el MCU.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante

Obviamente, la primera tarea de 'Ouroboros' es lidiar con el lío temporal en el que se ha visto envuelto Loki tras la decisión de Sophie al final de la primera temporada de acabar con esa variante de Kang a toda costa. Por el camino hay tiempo para presentar nuevos personajes o para lidiar con otros hilos que habían quedado pendientes.

Arreglando el lío temporal de Loki

Que Loki no iba a quedar condenado para siempre al final de 'Ouroboros' era más que evidente, lo cual no quita para que el correcalles temporal en el que se ve envuelto no sea de lo más entretenido, en especial a partir del momento en el que hace acto de presencia Ke Huy Quan dando vida al personaje que da título al capítulo.

Como era de esperar, 'Loki' se aprovecha de la simpatía característica del reciente ganador de un Óscar por su trabajo en 'Todo a la vez en todas partes', logrando así subvertir la posibilidad de ver a su personaje como una especie de alternativa al Q de la saga James Bond para dar la sensación de ser un poco más ese tipo de personaje necesario para el trabajo pero que vive totalmente aislado de los demás.

Además, Ouroboros no aporta solamente ligereza, pues también es clave en la gran escena dramática del episodio en la que los dos protagonistas de la serie son llevados al límite. Poco importa la quizá demasiado azarosa resolución de ese momento, pues ya sabíamos que algo así iba a acabar sucediendo. Y es que cuando apuestas por juegos temporales y vas introduciendo nuevos elementos sobre la marcha, no queda otra.

No obstante, antes de que suceda todo eso, 'Ouroboros' da especial importancia a los diferentes saltos temporales que va sufriendo Loki, donde de nuevo impera la casualidad, pero al mismo se logra dar una unidad narrativa a lo que va sucediendo para ir introduciendo o aclarando conceptos en la serie como cuando Hiddleston deja claro a los jefazos de la AVT que ha sido Kang quien les robó la vida a todos ellos. La cuestión es que parece las reacciones ante esa información varían de persona a persona.

El inicio de una reunión de la AVT también sirve para presentarnos a nuevos personajes interpretados por Rafael Casal, Kate Dickie y Liz Carr. Por ahora, las motivaciones reales de todos ellos quedan en el aire, pero en el momento de su fichaje se comentó mucho que Dickie iba a dar vida a una villana, algo que encaja con su oposición a dejar de borrar otras ramas temporales y también con la caza implacable que ordena contra Sylvie, pero no descartemos que Marvel nos oculte alguna que otra sorpresa. Por lo pronto, a mí esa jueza interpretada por Carr me deja con ciertas tras ese momento en el que dice que pude hacer lo que quiera...

Por cierto, cuando aparezcan los títulos de crédito finales, no se os ocurra quitar el episodio, porque hay una escena post-créditos protagonizada por Sylvie. No es que aporte nada especialmente relevante en lo argumental -aunque todo apunta a que se trata de su primer viaje tras ejecutar a Kang-, ya que apuesta por un enfoque más simpático para mostrarnos cuál es su reacción al verse esta vez en un mundo que no está viniéndose abajo, sus escondites habituales hasta la fecha.

