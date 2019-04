Le ponemos peros a 'Vengadores: Endgame': su genialidad como producto le impide destacar en lo creativo

Se habla de 'Vengadores: Endgame' como una cima de cierto estilo de cine-espectáculo. Desde luego, nadie niega que es una culminación argumental y visual de las tres primeras fases del MCU: más de veinte películas que derivan en una conclusión casi apocalíptica, planeada al milímetro desde las más altas instancias de la Casa Disney.

Pero eso... ¿en qué lugar deja a la creatividad pura y dura? ¿Hasta qué punto es artísticamente competente una película cuyo mayor atractivo es haber sido la culminación del aparato comercial más aparatoso de las últimas décadas? Una contradicción que analizamos en la última entrega de nuestra serie de vídeos especializada en ponerse picajosos con todo: 'Old Man Yells at Cloud'. Hoy, le gritamos a la bella pero insustancial nube de 'Vengadores: Endgame'.

Ya que estamos, también le sacamos punta al tan criticado humor de la franquicia en general, y de 'Endgame' en particular, y destacamos cómo funciona (o no) en el aspecto dramático. ¿Es el final épico tan épico como nos venden o hay que buscar la épica en otro sitio? ¿Qué tiene que ver 'Dentro del laberinto' con todo esto? Las respuestas a todo ello y mucho más en la nueva entrega de 'Old Man Yells at Cloud'.