'Spielberg’, un dócil pero lúcido retrato de la vida y obsesiones del director a través de su obra

Ningún director estadounidense es más conocido o tiene más éxito comercial que él. Es difícil encontrar una trayectoria profesional tan sólida como la suya en la historia del cine. Todos sabemos lo extraordinarias que son sus películas, por lo que, sobre el papel, es casi redundante ofrecer dos horas y media para celebrar su trabajo puesto que apenas queda algo que se pueda decir sobre Steven Spielberg que no se haya dicho.

La directora Susan Lacy, apuesta por captar al hombre hablando de forma personal y sincera sobre su filmografía, abriéndose sobre las manera en la que sus intereses personales han ido modelando su trabajo. También contiene entrevistas con sus tres hermanas, sus padres, críticos de cine y un desfile de grandes estrellas con quienes ha trabajado y sus amigos más cercanos: George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Brian De Palma. Hay tanto para cubrir tan poco tiempo que incluso Tom Cruise, Oprah, Leonardo DiCaprio o Harrison Ford no tienen mucho tiempo en pantalla.

Spielberg por Spielberg

El gran acierto del documental es seguir la trayectoria de la vida y la carrera sin seguir un orden cronológico que podríamos encontrar en una biografía estándar. Sí que hay una estructura temporal, pero no se vuelve loca en impedir que vaya de atrás a adelante según el tema expuesto lo va requiriendo. Así, empezando con el impacto que tuvo ‘Lawrence de Arabia’ (Lawrence of Arabia, 1962) en un Spielberg de 16 años va tocando varios temas, empezando en cómo aborda sus miedos en la pantalla en ‘Tiburón’ (Jaws, 1975) y ‘Poltergeist’ (1982).

Su relación con el judaísmo, en ‘La lista de Schindler’ (Schindler’s List, 1993) o ‘Munich’ (2005), su exploración de la injusticia y la política en películas como ‘Amistad’ (1997), ‘Lincoln’ (2012), e incluso ‘La guerra de los mundos’ (War of the Worlds, 2005), inspirada en el 11 de septiembre, van alternándose con el tema que más veces ha ido representando en pantalla, el leit motiv de casi toda su obra: las familias que se separan. La ausencia del padre, el crecimiento en soledad y las segundas oportunidades.

Es de dominio público que el divorcio de los padres de Spielberg tuvo un efecto profundo en él y es algo con lo que lidió activamente en ‘Encuentros en la tercera fase’ (Close Encounters of the Third Kind, 1977) y ‘E.T. el extraterrestre’ (E.T. the Extraterrestial, 1982) entre otras, pero una cosa es saberlo y otra es escuchar al director hablar sobre eso, reconociendo que hubo diálogos de su vida real en escenas de algunas de sus películas. Ver a sus padres comentar el tema también marca la diferencia e incluso emociona, por su inusual historia de amor, decepción y reencuentro.

Padres ausentes y películas millonarias

El resentimiento de Spielberg, que creía que su padre había destruido la unidad familiar, era injusto, puesto que su progenitor se apartó en silencio a causa de una infidelidad de su madre, por lo que las décadas de películas sobre patriarcas ausentes cobran un nuevo significado, conforme el director y su padre se reconcilian, dándole un aura de redención conmovedora a la película que le dedicó, ‘Salvar al soldado Ryan’ (Saving Private Ryan, 1998), y cerrando un círculo que hace de la mirada global del documental un emocionante drama en sí mismo.

‘Spielberg’ también hace un magnífico trabajo al examinar la técnica del director, desde la forma en que guía a los actores infantiles como si fuera uno de ellos a su cámara fluida y desde proyectos tempranos proyectos como ‘El diablo sobre ruedas’ (Duel, 1972) a planificaciones majestuosas como la de ‘Munich’ (2005). Lacy nos permite escuchar a sus colegas y analistas de su trabajo mientras nos muestran ejemplos de lo que describen a través de escenas bien escogidas, con un enfoque que invita a una comprensión más profunda de su cine.

Si bien la película evita meter el dedo en la llaga en las decepciones de su carrera, sí que muestra a un director sin miedo a hablar de la arrogancia que lo llevó a hacer la comedia ‘1941’(1979), su desilusión por repetir los errores de sus padres con el divorcio de Amy Irving, o la falta de valentía al tratar la relación sexual entre Celie (Whoopi Goldberg) y Shug (Margaret Avery), en ‘El color púrpura’ (The Color Purple, 1985). Eso sí, nada sobre el fracaso de ‘Hook’ (1991) o ‘Always (Para siempre)’ (Always, 1989).

También se queda coja en estudiar su influencia, lo que significa el concepto Amblin y su faceta de productor, pero decidió dada la amplitud del tema, se podría hacer otro documental completo sobre ese aspecto. ‘Spielberg’ es una exploración bastante profunda y personal del cineasta vivo más importante de Estados Unidos, que profundiza en el por qué y en el cómo de forma sencilla y competente, creando una visión compacta de la manera en la que un pequeño muchacho solitario llega a compartir su visión del mundo con los espectadores.