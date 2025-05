'The Last of Us', temporada 3 - todo lo que sabemos sobre los nuevos episodios de la serie de HBO con Bella Ramsey

En HBO son conscientes de que 'The Last of Us' es una de las series más importantes de los últimos años, por lo que ya anunciaron su renovación por una temporada 3 mucho antes del estreno de la segunda. Ahora seguro que muchos de sus fans se preguntan cuándo podrán ver la siguiente entrega de la misma.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de 'The Last of Us', desde cuál será su enfoque hasta cuándo se probable que se estrene. Todo ello acompañado de toda la información disponible con el objetivo claro de ir actualizando este artículo para que sirva como referencia para los seguidores de la serie.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Lo que sabemos sobre el estreno de la temporada 3 de 'The Last of Us'

Lo único totalmente seguro es que habrá que armarse de paciencia hasta poder ver la temporada 3 de 'The Last of Us'. La actriz Isabela Merced, que da vida a Dina, comentó en una entrevista a Variety publicada en mayo de 2025 que el trabajo de producción todavía no había arrancado pero que "creo que debería el año que viene".

Eso supone que el rodaje de los nuevos episodios no arrancaría hasta 2026, lo cual se traduciría en que el estreno de la temporada 3 no tendría lugar hasta 2027. Para poder decir eso hay que tener en cuenta que la temporada 1 comenzó a rodarse en julio de 2021 y luego se estrenó en enero de 2023, mientras que la segunda entrega inició sus grabaciones en febrero de 2024 y acabó estrenándose en abril de 2025.

'The Last of Us', temporada 3 - historia

La base para la temporada 3 de la serie seguirá siendo el videojuego 'The Last of Us 2'. Todo apuntaba a que la serie de televisión iba a mantener la dinámica de mostrarnos primeros el punto de vista de Ellie y luego centrarse en el de Abby (Kaitlyn Dever). Eso es algo que la actriz Catherine O'Hara confirmó en mayo de 2025 al desvelar que ella no va a participar en la siguiente entrega porque "es la historia de Abby".

La buena noticia para los fans es que Craig Mazin dijo en Collider que es probable que la temporada 3 tenga más episodios que la segunda, concretando lo siguiente al respecto:

Creo que hay bastantes posibilidades de que la tercera temporada sea más larga que la segunda, simplemente porque la forma de narrar y las oportunidades que nos brinda son un poco diferentes. Lo que pasa con la muerte de Joel es que es tan impactante. Es tal bomba nuclear narrativa que es difícil alejarse de ella. No podemos hacer una pausa, apartarnos y hacer una historia de Bill y Frank. No estoy seguro de que eso sea necesariamente cierto para la tercera temporada.

No obstante, esos planes todavía tienen que concretarse, pues el propio Mazin desveló en abril de 2025 en una entrevista dada a Games Radar que todavía no se había puesto a escribir la tercera temporada, ya que todavía estaban dando los últimos retoques a la segunda y que cuando lo lograsen "me tomaré unas semanas de descanso. Entonces, si hay algo que sé de mí, es que estaré deseando volver al teclado".

'The Last of Us', temporada 3 - reparto y protagonistas

El protagonismo de la serie va a virar en su temporada 3, por lo que es probable que muchos personajes todavía vivos al final de la segunda ni siquiera hagan acto de presencia en la siguiente tanda de episodios de 'The Last of Us'. La que sí está totalmente confirmada es Kaitlyn Dever como Abby, ya que la siguiente entrega va a centrarse en su personaje.

También podemos dar por seguros los regresos de Bella Ramsey como Ellie e Isabela Merced como Dina, pero es bastante probable que su peso se reduzca de forma considerable con respecto a la segunda. Además deberíamos volver a ver a Danny Ramirez como Manny, Tati Gabrielle como Nora, Ariela Barer como Mel y Spencer Lord como Owen. Sí, alguno de esos personajes ha muerto en la temporada 2, pero eso no va a impedir su regreso.

El propio Mazin ha confirmado que "Todo lo que puedo decir es que no hemos visto el último de Kaitlyn Dever, y no hemos visto el último de Bella Ramsey, y no hemos visto el último de Isabela Merced, y ni siquiera hemos visto el último de un montón de gente que actualmente están muertos en la historia". Otra puerta abierta para las posibles reapariciones de Pedro Pascal como Joel, Young Mazino como Jesse y Gabriel Luna como Tommy. De hecho, el coshoworunner de la serie también destaca lo siguiente:

Tal vez un viaje secundario para hacer que Joel y Tommy aterroricen el campo, nunca lo sabremos. No me habría imaginado que tendríamos una historia corta sobre el padre de Joel antes de escribir la temporada

Otro personaje importante que apenas hemos conocido de pasada en la temporada 2 es Isaac, por lo que Jeffrey Wright también ganará peso en la siguiente tanda de episodios. En lo referente a las bajas, la única totalmente confirmada es la de Catherine O'Hara, pero todo apunta a que habrás más habitantes de Jackson que no se dejen ver en la temporada 3.

El futuro de 'The Last of Us'

Pedro Pascal, Craig Mazin y Neil Druckmann (Imagen de HBO)

Craig Mazin confirmó a mediados de mayo de 2025 en una charla con Collider que el plan actual es que la serie tenga 4 temporadas, ya que "no hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada. Con suerte, nos hemos ganado volver volver y terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable".

En Espinof | Las 5 mejores películas que ver en Max en 2025 (por ahora)

En Espinof | Las 9 mejores series de Max en 2025... por ahora