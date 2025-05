'The Last of Us' (2x07): aguas revueltas y Ellie en modo "haciendo amigos" en un devastador final de temporada que sabe a poco

Nuevo lunes y amanecemos con un nuevo episodio de 'The Last of Us'. El último, por el momento, ya que la serie de HBO se despide hasta más ver con un final de temporada 2 que, ya os adelanto, sabe a poco. ¿Es buen episodio? sí, desde luego. ¿Es adecuado para cerrar la temporada? no sé hasta qué punto.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de 'Convergencia', el episodio 2x07 de 'The Last of Us'.

Que no es que no pasen cosas en este séptimo capítulo, ya veremos que tendremos un poco de todo. Es cuestión de la sensación de no haber aterrizado con precisión y apresuradamente, como si faltasen cosas. Pero veamos qué nos ha ofrecido el capítulo, que arranca regresando al presente tras el episodio flashback de la semana pasada.

Seattle, Día 3

Así, Ellie (Bella Ramsey) regresa del hospital. En lo ella y Dina (Isabela Merced) se cuidan la una a la otra, llega el momento de otra dolorosa conversación: no solo Abby habla sobre su lado más oscuro, sino también confiesa el verdadero motivo de la venganza, tanto de unos como de otros. «Tenemos que volver a casa», sentencia Dina. Se acabó. Anochece y amanece. Día 3.

No será la única conversación tensa que tendrá ya que este episodio bien podría titularse "Ellie haciendo amigos". A Jesse (Young Mazino) sigue sin hacerle demasiada gracia que estén en Seattle y más desde que se entera que va a ser padre. En lo que intentan dar con Tommy (Gabriel Luna), sospechan que Abby (Kaitlyn Dever) está en el acuario y dispuesta a ir para allá, Jesse dice que hasta aquí han llegado («Todo lo que haces lo haces por ti», le rebate el uno a la otra).

La tormenta arrecia en lo que los WLF planean un ataque a los sefaritas. Ellie intenta ir hacia allí con la mala suerte de acabar naufragando y en territorio de estos últimos. Sin mediar palabra, la llevan hasta la horca... siendo salvada simplemente porque suena la alerta en el pueblo: los WLF lo están bombardeando.

Ellie llega la acuario y a los primeros que se encuentran es a dos del grupo de Abby, Owen y Mel (Spencer Lord y Ariela Barer). El enfrentamiento termina con Abby disparando primero. La mala suerte hacer que la bala no solo atraviese la garganta de Owen, sino también desgarre la yugular de la chica, que desvela que está embarazada y, consciente de su pronta muerte, le pide a Ellie que saque al bebé. Entra en pánico, no es capaz.

Aún en shock, será rescatada por Tommy y Jesse (aun a regañadientes), quienes vuelven al cine: mañana en cuanto escampe, se irán de vuelta a Jackson. Sin embargo, reciben una visita inesperada. Después de estar completamente desaparecida, Abby aparece, se carga a Jesse ipso facto y, después de espetar un «Te dejé vivir... y lo arruinaste», dispara. Fundido a negro. Fin de la temporada.

Bueno, fin no del todo ya que tenemos un epílogo con Abby despertándose. Seattle, Día 1. La serie de HBO nos deja sin resolver el destino de ese disparo y dejando con ganas de más, de algo más apoteósico. De esta manera, 'The Last of Us' comete el mismo pecado que ya cometió 'Daredevil: Born Again' (y ya avisé en la crítica de temporada): cortan dejando una sensación de cierre anticlimático, de historia incompleta.

Sí, ya sabíamos que no se iba a cerrar la historia (la idea siempre ha sido adaptar el segundo videojuego en varias temporadas, con lo que eso implica argumentalmente hablando), pero no que iban a cortar con tremendo cliffhanger. Al menos, la serie de Marvel si bien terminaba algo a medias, su final fue más... inspirador.

En realidad, terminar así no es una decisión extraña. De hecho, cerrar en cliffhanger es una de las maniobras más clásicas de la televisión. Pero no es lo mismo esperar, como antaño, tres o cuatro meses entre temporadas para ver la resolución que, al ritmo al que suelen ir las series actualmente, varios años. Es por eso que, a pesar de ser un episodio tan intenso y devastador como nos tiene acostumbrados la serie, como final de temporada sabe increíblemente a poco. A algo truncado.

