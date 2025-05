‘The Last of Us’ es la única obra que tropieza dos veces con la misma piedra. Su último capítulo vuelve a cometer un error con las fechas que ya tuvo el juego

‘The Last of Us’ es una adaptación obsesionada con su propio rigor a la hora de cambiar de medios, pero no por ello está libre de tensiones. Esta segunda temporada deja la sensación donde más decisiones creativas se están tomando más allá de la recreación mimética de momentos del videojuego original, algo que dominaba la primera entrega de capítulos, y que busca mantener viva la obra pero está levantando más cuestiones de las necesarias.

Estas decisiones entre volver a realizar los momentos clave, pero modificar ciertos elementos que oscilan entre la decisión creativa adecuada y la que destaca de la manera incorrecta. Es un complejo equilibrio que está generando otra división de opiniones diferente a la que ya produjo en su momento ‘The Last of Us 2’.

Esta brújula que Craig Mazin y Neil Druckmann han decidido seguir deja la sensación a veces de que están dispuestos a que la obra tropiece con la misma piedra, aunque sea de dos maneras distintas. El mejor ejemplo de lo que trato de expresar está en los momentos musicales, que esta temporada, al igual que el juego, quiere poner énfasis por ser potenciales bombas emocionales (aunque más para el que jugó que para el espectador cuyo primer contacto es la serie).

Entre los cambios más criticados en el capítulo de ‘Future Days’, el primero de esta temporada, estaba justo la ausencia de ‘Future Days’, una canción de Pearl Jam del año 2013 para su disco Lightning Bolt. Ellie y Joel comparten un bello momento tocando dicha canción con la guitarra en los primeros compases del juego, pero la serie opta con cercenar ese momento. Mazin y Druckmann, como buenos zorros, se guardan la canción para que sea una de las que la protagonista toca en el escenario en el capítulo de esta semana, el quinto de la temporada, y dé el momento de rotura emocional que tanto le gusta ofrecer.

Ahora voy a sonar como el aguafiestas oficial, pero es complicado meterse en esa emoción cuando el propio momento no tiene sentido. Recordemos un dato crucial: la serie decidió cambiar el día del estallido de la infección apocalíptica para que fuese el 23 de septiembre del año 2003. El mismo desarrollo de ‘The Last of Us’ ha puesto hincapié en que los personajes jóvenes sólo tienen como referencias culturales aquellas que los supervivientes veteranos añoran, que se remontan a décadas de los noventa y los ochenta, motivo por el cuál en el capítulo anterior Ellie interpreta la memorable ‘Take On Me’ a la guitarra. Con eso en mente, tiene sentido que Joel y Ellie conectasen con temas de Pearl Jam, pero no lo tiene que lo hagan con un tema que no existe porque se hizo diez años después de que se acabase el mundo.

Estirando límites

Es una muestra de su empeño de mantener un detalle del original, incluso aunque este tuviese una justificación bastante endeble en su momento. En el juego el estallido tiene lugar el 26 de septiembre de 2013, momento en el cuál ‘Future Days’ todavía no se había lanzado al público, porque no fue single sino que era la pieza del cierre de su disco de aquel año. Hay que retorcer un poco los límites y pensar que Joel escucharía a la banda tocar la canción en directo por aquella época y se la aprendería en tiempo récord antes de que los zombies poblasen el mundo.

La lección de todo esto es que poca gente es tan insistente como un fan de Pearl Jam. Y también que el rigor de la serie con el juego tiene unos límites que causan disonancia vistos en lugar de jugados (el papel de los serafitas en la serie deja que desear con respecto al original). Podría tener un pase si previamente no hubiera sido insistente con lo que se puede y no se puede conocer por la fecha en la que tiene lugar este cambio de paradigma, haciendo difícil comprarle cuando decide romper con ello. Sobre todo porque era tan sencillo como crear una pieza original para que evite esta incongruencia desconcertante, y hasta se la pueden encargar a Eddie Vedder.

Offtopic para el final: dada la fecha en la que tiene lugar el estallido, ¿les habrá dado tiempo a obsesionarse con Evanescence de igual manera que hizo Sully?

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | 'The Last of Us' también ha cambiado a la Dina del videojuego. Y ha sido para bien, porque ayudará a llenar un vacío importante