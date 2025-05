Ya sabemos cuánto cobran María Patiño o Belén Esteban en 'La familia de la tele'. Aun así, sigue siendo un programa barato en comparación con otros de TVE

Si bien ya se sabía cuál era el presupuesto fijado para 'La familia de la tele', ahora se han desglosado cuánto cobran sus colaboradores de esos más de 6 millones de euros. Si bien es un presupuesto millonario, el balance podría no ser tan elevado en comparación al de otros programas.

El dinero de la tele

Tal como ha informado El Mundo, los 6.052.299,73 euros que se presupuestaron originalmente para las 65 emisiones contratadas de 'La familia de la tele' se han mantenido, pese a que el retraso de su estreno recortó el total de sus "episodios" a 57. Esto equivale a un coste de 87.752, 64 euros por capítulo, más IVA.

El citado medio ha tenido acceso al desglose de ese presupuesto, del cual María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand cobran un máximo de 1.616 euros y un mínimo de 950 por programa, mientras que sus colaboradores habituales reciben entre 950 como mínimo y 1.150 como máximo en cada emisión.

Unos salarios muy similares a lo que cobraban allá por 2021 en 'Sálvame', aunque con una diferencia llamativa, y es que el programa de Telecinco tenía una duración mayor (unos 240 minutos) que la que alcanza 'La familia de la tele' (unos 175 minutos), y más teniendo en cuenta que ahora tiene a sus presentadores "segmentados".

Pese a que son salarios muy por encima de lo que cobra un tertuliano estándar en TVE (según Informalia, los de programas como 'La hora de La 1' cobran entre 150 y 450 euros, y los analistas de 'La noche en 24 horas' reciben en torno a 200 euros brutos por participación), el coste por entrega sale más barato en comparación al resto de otros programas de la cadena.

Si tenemos en cuenta que 87.752,64 por una emisión de 175 minutos equivale a unos 501 euros por minuto, ya es más barata que 'La revuelta' (1.200 euros el minuto) o que 'MasterChef' (a 3.400 euros el minuto), además de un largo etcétera de programas cuyo coste por entregas superan ese presupuesto con creces.

Así pues, se trata de una cifra relativa que no es tan alta para el balance final. Eso sí, de momento no está siendo precisamente rentable ya que, salvo espejismos como cuando entrevistaron a Melody, las audiencias no mejoran. Aunque el presidente de RTVE "no tiene la convicción ahora mismo" de que no vaya a remontar, tampoco cierra la puerta a que suceda si la situación no cambia (de hecho, la cadena se reserva la posibilidad de alterar las condiciones del contrato inicial si no consigue alcanzar las audiencias deseadas).

