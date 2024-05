Este es el dinero que cobran los solteros de 'First Dates' en cada programa del reality de citas

Seguramente os habéis preguntado alguna vez cuánto cobran los comensales de 'First Dates' por ir al programa (si es que les pagan, no como 'El hormiguero'). Los concursantes del reality de citas reciben 90 euros, aunque no como compensación por arriesgarse a que les toque un pesado como cita.

El precio de las citas

Originalmente, los comensales de 'First Dates' recibían 100 euros por asistir a las citas, pero ahora la cifra se ha quedado en 90. El pago corresponde a la cesión de los derechos de imagen, que se transfiere a Cuatro para la emisión del episodio.

¿Qué pasa entonces con lo que cuesta la cena? En el programa vemos siempre el momento en que los solteros tienen que pagar la cuenta del restaurante, que no es un restaurante real sino una nave industrial situada en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El menú del restaurante cuesta 15 euros y pueden elegir entre doce entrantes, doce platos principales, bebida y postre. Si bien los pagan delante de las cámaras, el equipo les devuelve el importe después. Salvo cuando uno de los dos decida invitar, en cuyo caso se le devuelve solo sus 15 euros y no los que corresponden a su cita.

No es este el único paripé que se suele hacer, ya que los programas se graban en horario de mañana, terminando sobre las 16:00. Es decir, que aunque supuestamente sea una cena, en realidad sería más pronto una comida, y alguna que otra vez se les ha escapado un "Buenos días" a los comensales, o se ha captado algún reloj donde ponía la hora real.

