'El Hormiguero': esto es lo que paga el programa de Pablo Motos por asistir como público

'El Hormiguero' es uno de los espacios más rentables de Antena 3. El programa presentado por Pablo Motos consigue siempre unos datos sobresalientes de audiencia, aunque parece que no es algo que les influya mucho a la hora de pagar a las personas que asisten como público.

¿Cuánto cobran?

'El Hormiguero' es un programa de entrevistas en directo que siempre cuenta con público presencial en el plató para responder con aplausos o incluso participar en algunas pruebas.

Por asistir como espectador a un espacio de televisivo se suele cobrar entre 10 y 15 euros por persona, cantidad que difiere bastante con lo que ofrece el talk show de Pablo Motos.

Según informa OK Diario, 'El Hormiguero' no paga nada a cambio de formar parte de su audiencia. Al parecer, se trata de un formato que siempre tiene una elevada cifra de candidatos a sentarse en las gradas y no necesitan invertir mucho más para llenarlas, aparte de darles una botella de agua.

No es tan sorprendente si tenemos en cuenta que los invitados son famosos que muchas veces tienen una gran legión de fans y, en esas ocasiones, la demanda para asistir de público es muy alta. Tan solo tienen que mandar un email a la productora del programa con sus datos y, si son elegidos, podrán ver a sus estrellas favoritas en directo.