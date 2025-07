"Lo sentimos muchísimo". Los creadores de 'South Park' responden a la pataleta de Donald Trump y revelan su delirante estrategia para esquivar la censura

Desde luego, si no existiesen Trey Parker y Matt Stone, tendríamos que inventarlos. Los creadores de 'South Park' llevan la friolera de 28 años sirviéndonos en bandeja, con sus altibajos, la mejor comedia que podamos llevarnos a la boca, y el arranque de la vigésimo séptima temporada del show animado ha llegado, como no podría ser menos, con la que, probablemente, sea la gran polémica televisiva de lo que llevamos de 2025.

Por si no tienes presente el último embolado en el que se ha metido el dúo de genios, el arranque de la season 27 —que dirían los angloparlantes— ha tenido como protagonistas a Satán y a su nuevo interés amoroso después de su fallida relación con Saddam Husssein en la genial 'Más grande, más largo y sin cortes'. Este no es otro que Donald Trump —y su presunto micropene—, quien, por supuesto, no se ha tomado demasiado bien su peculiar cameo.

Después de la emisión del episodio de marras, titulado 'Sermon on the Mount' y en el que, por supuesto, se hace mención a la lista de Epstein, el POTUS, a través de su secretario de prensa Taylor Rogers, ha atacado con dureza a "la izquierda" y, especialmente, a una serie que, según aseguran "no ha sido relevante durante más de 20 años y sigue en la cuerda floja con ideas poco inspiradas en un intento desesperado de exigir atención".

Lo siento mucho, me he equivocado y... ¿no volverá a ocurrir?

¿Cómo han respondido los buenos de Trey y Matt a esto? Pues como cabría esperar, porque en su reciente aparición en la Comic-Con de San Diego, tras ser preguntados por la controversia, Parker contestó con un simple y llano "Lo sentimos muchísimo" al que siguió un silencio acompañado de una larga mirada sin expresión en un despunte cómico marca de la casa. Eso es lo que haría Brian Boitano.

Aquí no acabó la cosa, porque la pareja de creativos arrojaron algo de luz sobre el proceso creativo de un capítulo que, en la línea habitual de su flujo de trabajo, se sacaron de la manga tres días antes de su emisión.

"Estábamos en plan, 'No sé si esto le va a gustar a la gente'. Estábamos leyendo cosas en el periódico y dijimos: '¡Vamos a meter eso!'".

Ahora bien, con o sin el tiempo en contra, era predecible que a la gente de Skydance —ahora al frente de Paramount— le entrase cierto pánico y marcase una línea roja a Parker y Stone: había que pixelar el pene de Donald Trump. Como habrás comprobado, el de Texas y el de Colorado terminaron saliéndose con la suya de la forma más absurda posible, demostrando una vez más los ridículos mecanismos y entresijos de la censura: convirtiendo al órgano sexual en un personaje.

"Si le ponemos ojos al pene, no hace falta pixelarlo. ¡Esa fue toda una conversación entre adultos durante cuatro putos días!".

En 'Sermon on the Mount', Donald J. Trump amenaza a no pocas personas con demandas a la primera de cambio, pero a Parker no le intimida la idea, y se lo dejó claro cristalino al moderador del panel en el que participó con un contundente "No pasa nada, colega. Estoy listo".

Desde luego, da gusto que, después de lo que ha ocurrido con Stephen Colbert y su programa —no olvidemos, también de Paramount—, siga habiendo gente con el coraje suficiente como para seguir haciendo lo que les plazca con la cabeza bien alta y sin miedo a una guillotina política que no debería tener cabida en la land of the free y, menos aún, cuando estamos a punto de cerrar el primer cuarto de siglo XXI.

