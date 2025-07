He visto ‘Superman Returns’ tras ver la nueva versión de James Gunn. Sigo creyendo que es una de las películas de superhéroes más aburridas que he visto en mi vida

La nueva ‘Superman’ en cines ha motivado muchas comparaciones, tanto con la concepción más reciente de Zack Snyder que era casi radicalmente opuesta como con la más canónica con Christopher Reeve, ya que comparte similar espíritu optimista y con tendencia cómica. Poco se ha hablado en estos días de la que puede considerarse el patito feo de las películas del hombre de acero, ya que no se acuerda la gente ni para bien ni para mal de ella: ‘Superman Returns: El regreso’.

Ubicada en un momento clave para el cine de superhéroes, que empezaba a volverse fenómeno pero todavía no estaba asentado definitivamente, la película de Bryan Singer con Brandon Routh como Superman (disponible para ver en streaming a través de HBO Max) no tuvo ni mucho menos el impacto deseado. Spider-Man y Batman estaban triunfando, al igual que los X-Men, y parecía imperativo rescatar al superhéroe original. Y, en teoría, parecía jugada ganadora contratar al que había vuelto populares a los mutantes de Marvel.

El retorno descafeinado

La película tuvo ya en su momento reacciones desiguales, y un desempeño en taquilla bastante flojo para lo esperado con un personaje tan potente en un género bullante. El paso del tiempo se ha encargado de ir haciéndola cada vez más irrelevante hasta ser una película casi inexistente en la memoria colectiva, con muy poca gente guardando un recuerdo cariñoso o intentando hacer la reivindicación que han recibido otras obras de la época.

Parecía buen plan, tras haber visto la nueva de James Gunn y con la conversación ya exprimida con las otras versiones mencionadas, recuperar esta ‘Superman Returns’ a ver si había un componente mágico que no supimos apreciar debidamente. Yo lo he hecho y, sorpresa, no lo he encontrado. De hecho, la impresionante sensación de aburrimiento me ha llevado a comprender por qué no la recordaba casi en absoluto a pesar de verla en su momento en el cine.

Singer en su momento encontró oro intentando replantear a los X-Men en un contexto actual, teniendo que eliminar sus elementos más estrafalarios o puramente comiqueros (los disfraces, por ejemplo) para hacerlo accesible a audiencias masivas que no leyesen los originales. Podemos debatir sobre si todas sus decisiones son apropiadas, pero la realidad es que hizo dos fabulosas películas que sobreviven el paso del tiempo en su mayor medida. Para Superman, sin embargo, optó por una dirección completamente distinta, descartando una posibilidad de hacerlo contemporáneo que decidió aprovechar Snyder.

Es el problema que han tenido muchas adaptaciones de Superman, que raramente contratan a alguien que tiene interés en el personaje de primeras (Snyder y Gunn por ejemplo han reconocido no conectar con él y poco a poco fueron encontrando su punto). Singer no tenía particular interés en Superman, pero tampoco tenía mucha pasión por los cómics en general. Su verdadera inspiración y devoción era la película original dirigida por Richard Donner, y a ella se debe a la hora de intentar hacer esta película.

El planteamiento de por sí ya parece una secuela tardía (o legado) de la secuela de Donner que no se llegó a terminar (aunque en aquel año saldría su montaje del director de la segunda película). No es desacertado del todo, teniendo que cumplir con la tarea de rescatar al personaje casi dos décadas después en el cine, pero poco a poco va desvelando que su enfoque del mismo es casi inexistente, y por tanto fallido además de emocionalmente inerte.

‘Superman Returns’: poco “super”

Es una película de dos horas y media donde apenas vemos a Superman haciendo cosas de Superman, teniendo que pasar casi una hora para que le podamos ver realmente en acción. Cuando lo hace, la verdad es que funciona. La secuencia de rescate de un avión tiene toda la idiosincrasia y épica necesaria del hombre de acero, y el posterior enfrentamiento con un atracador tiene también su potencia. Es lo más próximo que tiene la película a tener sangre en las venas, porque la mayor del tiempo acaba haciendo recreaciones poco inspiradas de viñetas icónicas.

Sea por desinterés o por falta de recursos (no monetarios, obvio), Singer no tiene muchas ganas de poner a Superman en movimiento porque está demasiado enamorado de la dinámica de Clark Kent y Lois Lane en la original. Es cierto, que ambos funcionen es una parte muy importante de cualquier historia de Superman, y tratarlos como si fueran una pareja de una película romántica de los años 30 o 40 es una idea de base estupenda que tiene también ‘Superman: Returns’.

Pero la inexistente dirección de actores de Singer y las limitaciones de Routh y Kate Bosworth en la interpretación y en la química conjunta hace que sus interacciones se aproximen a un diálogo entre dos piedras. Tampoco hay mucho que rascar en cómo Kevin Spacey aborda a Lex Luthor.

A esto último es lo que dedica la película casi todos sus esfuerzos (no tanto Singer, porque con el tiempo se ha ido viendo que su profesionalidad en el set era como poco cuestionable). Pero no consigue que funcione en ningún momento, haciendo más aparente su falta de dinamismo e incrementando la sensación de aburrimiento.

Tampoco ayuda a entrar la estética realmente fea de la película, producto de rodarla completamente en digital en un punto donde esta tecnología todavía estaba entrando tímidamente en el cine de Hollywood y todavía se dudaba de que luciera “cinematográfico”. Para corregir esto último se trata la imagen para que emule lo máximo posible el grano o la tintura del celuloide, pero sin ningún éxito, haciendo que resalten aún más los efectos digitales deficientes.

Todo esto nos deja una película sin ninguna idea tanto en materia de género como del personaje, más allá de amor por una concepción clásica y fantasiosa que no tenía ya mucho hueco en un momento donde los personajes se estaban renovando en una clave más realista. Existe un mundo donde esta aproximación funciona y es recordada con pasión, pero probablemente necesitaba otra gente al frente del proyecto.

