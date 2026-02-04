Santiago Segura rompe su silencio sobre 'Torrente 6' por un buen motivo: "Lo llevo todo con mucho secretismo, pero esto..."

Queda poco más de un mes para el esperado estreno de 'Torrente Presidente' el próximo 13 de marzo de 2026 y todo lo que rodea a la película es un auténtico misterio. Sin embargo, Santiago Segura ha querido romper su silencio alrededor de la misma para confirmar que Fernando Esteso va a aparecer en ella.

"Era como mi tío"

La noticia del fallecimiento del famoso actor de títulos como 'Los bingueros' ha sido un duro golpe para todos, incluido el propio Segura, quien ha concedido una entrevista en el programa 'Y ahora Sonsóles' para rendir homenaje a Esteso. Allí ha dicho que "estoy triste porque se ha ido una persona que aprecio mucho. Me gustaría recordar a Fernando con una sonrisa y con el cariño que daba a la gente. Me aparecía un tío tan entrañable. Era como mi tío, me dio la mano cuando daba mis primeros pasos. Tuve la suerte de admirarlo de niño, nos ha dado muchas alegrías".

Los fans de la saga recordarán que Esteso apareció tanto en 'Torrente 4' como en 'Torrente 5: Operación Eurovegas', por lo que era normal contar con la posibilidad de su regreso. Segura recuerda lo siguiente al respecto:

Lo llevo todo con mucho secretismo, pero esto... Yo en 'Torrente 4', tenía una cierta prevención, porque me decían que Fernando Esteso está fatal, que ha dejado la actuación, que no tiene memoria. Le tenía tanto cariño que le llame, tenía un papelito de ocho frases. Lo bordó, y me dijo que poco me has dado. Y le dije que para siguiente le ponía un buen papel. Lo pasamos muy bien.

Sin embargo, el primer plan de Segura no incluía contar con él en 'Torrente Presidente', pero la cosa cambió en cuanto Esteso se enteró de que estaba haciendo la película: "Cuando se enteró de que íbamos a hacer 'Torrente Presidente', me escribió para decirme que no le había puesto nada, le dije que si tú me dices que quieres salir, tú vas a salir. Me acuerdo de que vino con el respirador, se lo quería quitar y le dije que iba a salir con el respirador".

Ahora solamente nos queda esperar hasta el próximo 13 de marzo para poder disfrutar de la última interpretación en la gran pantalla de Fernando Esteso.

