La escena postcréditos de la temporada 2 de 'Fallout' trae de vuelta toda una gigantesca reliquia de los juegos

Terminó la temporada 2 de 'Fallout' con un emotivo final que nos ha dado de todo. No nos vamos a meter en ello porque merece su artículo aparte pero la serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video se ha despedido con una escena postcréditos que nos trae toda una reliquia de guerra de los videojuegos.

El epílogo de la temporada nos lleva a un escenario que hace tiempo que no veíamos: la sede de la Hermandad del acero en el Area 51. En lo que vemos cómo eso está en modo "hospital de campaña" total, encontramos a Dane (Xelia Mendes-Jones) recorriendo la nave con un rollo en la mano. Llama a la puerta y realiza la entrega pertinente.

Quien recibe es nada menos que Quintus (Michael Christopher), que será quien abre el paquete. El líder de la Hermandad declara a Dane que se acabó su faceta conciliadora y a partir de ahora se le conocerá como Quintus el destructor. Algo que dice mientras despliega en la mesa el plano recién recibido: el plano de un Liberty Prime Alpha.

Si bien no hay información sobre a qué se refiere este "Alpha" (¿otro prototipo?), el Liberty Prime es un viejo conocido para los jugadores de 'Fallout'. Sobre todo en el 'Fallout 4', donde es el objeto de varias de las misiones de la Hermandad. Hay que tener en cuenta que esta serie transcurre unos 9 años después de esta última entrega del videojuego.

Reliquia (sin usar) de la guerra

Como tantas cosas con esta saga, el origen del Liberty Prime nos lleva hasta la guerra Sino-Americana. Bueno, un poco antes ya que tras la invasión de Alaska por parte de China, el ejército de Estados Unidos acordó con RobCo la construcción de la madre de todos los robots: un arma de destrucción masiva (con armas nucleares incluidas) y proclamador de consignas anticomunistas de más de 30 metros. ¿El gran fallo?, que no había energía suficiente para moverlo.

De esta manera, el Liberty Prime quedó en el olvido durante los dos siglos siguientes a la guerra hasta que, a mediados del siglo XXIII, una expedición de la Hermandad del acero liderada por Owyn Lyons se adentró en las tripas del Pentágono, encontrándose con el robot. Claro, también se encontraron con el problema de que funcionase correctamente. Algo con lo que lidiaron durante 20 años.

Finalmente, en 2277 se pudo activar el robot, usándolo para varias batallas contra el Enclave antes de ser determinada su destrucción. Diez años después Proctor Ingram tuvo el encargo de reconstruir el robot con el contexto de la guerra de la Commonwealth entrando en su punto cumbre. Su destino "canónico" en 'Fallout 4' es objeto de discusión entre los fans por depender de la ruta que tome el jugador.

En este sentido, la serie da a entender que, canónicamente, el Liberty Prime quedó destruido al final del juego. Hay que aclarar que el juego transcurre en la otra punta del país por lo que aun estando de vigía en el aeropuerto de Boston sería casi imposible trasladarlo. De ahí que sea como sea, probablemente en la temporada 3 veamos una tercera versión del robot.

