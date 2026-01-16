"Es tan, tan desgarrador". Los protagonistas de 'Fallout' hablan de la gran traición del último episodio de la serie de ciencia ficción

Admito que he pegado un brinco de mi asiento viendo el último episodio de 'Fallout'. Titulado 'El Wrangler', el 2x05 de la serie de ciencia ficción de Amazon nos ha llevado a un punto de aparente no retorno en la trama de Lucy y el Necrófago. Pero hasta aquí voy a leer porque hay spoilers del episodio. Advertidos quedáis.

En lo que estamos en New Vegas, la búsqueda por sendas familias acaba en traición por parte del Necrófago (Walton Goggins), quien decide aceptar un trato: Hank protegerá a su mujer e hija a cambio de que el vaquero lleve a Lucy de vuelta al refugio.

Antes casi de que Lucy (Ella Purnell) pueda reaccionar, el Necrófago le dispara un dardo tranquilizante. Antes de que la joven caiga rendida del todo, logra recomponerse por un momento y empuja al que le ha traicionado, quien queda empalado en plena calle.

Wrong-ler

Una traición de la que han hablado el dúo protagonista de la serie, Ella Purnell y Walton Goggins ante los micrófonos de TVLine. Para la primera es un momento doloroso que se da justo cuando empieza a entender y a tener empatía por los habitantes del yermo y hasta comprende que a veces es necesario mancharse las manos para sobrevivir:

«Tío, es tan, tan desgarrador. A esas alturas han pasado mucho tiempo juntos. Han pasado por mucho y creo que cuanto más ve ella el yermo, más entiende la meta y quizás tiene incluso un pedacito de empatía hacia él y empieza a comprender que no es tan fácil mantener tus manos limpias ahí. Hasta esta moradora que viene de esta meritocracia y vive bajo la regla de oro no puede mantener las manos limpias y sobrevivir al mismo tiempo. Lo mismo no es posible. Así que mira a este hombre que ha estado ahí por no sé cuantos años... quizás no es tan malo después de todo y comienza por agarrarse a la idea de esta bondad inherente. Hay esta frase descorazonadora sobre la posibilidad de que ellos puedan ser amigos y creo que puedes ver en la actuación de Walton que se siente culpable.»

Por su parte, Goggins ve que este es un momento en el que el Necrófago es, por primera vez en mucho tiempo, vulnerable. Y lo es por el mero hecho porque desde antes de las bombas nunca había tenido una conversación real con nadie. Para él es la "decisión de Sophie":

«El Necrófago es vulnerable de un modo que nunca lo había sido desde que las bombas cayeron. Realmente nunca ha tenido una conversación con nadie, nunca ha preguntado a nadie sobre ellos mismos, y si bien esto era inevitable, le duele mucho. Es otra decisión de Sophie en un mundo en el que las brújulas morales de todos entran en conflicto directo con los demás, tanto exterior como interiormente... Estoy impaciente por que veáis hacia dónde va la historia y dónde acaba todo al final de la temporada.»

