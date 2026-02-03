Disney tiene nuevo CEO. Bob Iger da el adiós anticipado un año antes de su jubilación y abre paso a un relevo más joven y con un sueldo estratosférico

Parece que fue ayer, pero ya han pasado algo más de tres años desde que la todopoderosa Disney dio un bandazo inesperado con el retorno de Bob Iger al puesto de CEO para sustituir al otro Bob —Chapek—. Pues bien, La casa del ratón ha decidido volver a cambiar de aires un año antes de que expirase el contrato de su actual director ejecutivo, fichando a Josh D'amaro para ocupar el asiento de mandamás de la compañía.

El rey y la reina de Disney

D'Amaro, de 54 años —20 más joven que Iger— es el actual director de parques temáticos de la factoría Disney y tomará las riendas el próximo 18 de marzo, coincidiendo con la reunión anual de inversores. El CEO saliente permanecerá dentro de la junta y tendrá labores de asesor principal hasta que el 31 de diciembre abandone su actividad debido a su jubilación.

El fichaje no ha llegado solo, con el nombramiento de Dana Walden, actual codirectora de entretenimiento alineada con la visión de Iger, como directora de contenido y presidenta. Se comenta que Walden figuraba en la lista de potenciales candidatos para hacerse con el puesto de directora ejecutiva, pero de igual modo en Disney se aseguran de que la actual tendencia de la compañía en cuanto a toma de decisiones se refiere no se pierda por completo.

Además, gracias a Deadline hemos conocido que el sueldo base anual de D'Amaro será de 2,5 millones de dólares, con una bonificación por objetivo del 250 % del salario base. Además, tendrá incentivos en acciones de 26,25 millones de dólares por cada ejercicio fiscal que desempeñe como CEO y un pago único por su ascenso valorado en 9,7 millones de dólares. Sin duda, un negocio redondo.

Por su parte, las cifras de Walden, que controlará todo el negocio de entretenimiento, incluyendo Disney Entertainment, Hulu y Disney+, son igualmente estratosféricas. De hecho, su sueldo base anual será superior al del CEO, con un montante de 3,75 millones de dólares, mientras que los bonus varían ligeramente, con un 200 % del salario base como bonificación anual por objetivo, unos incentivos en acciones de 15,75 millones y un incentivo por cargo nuevo de 5,26 millones de dólares.

En Wall Street, por el momento, se ha reaccionado con bastante tibieza a la noticia, con las acciones de Disney moviéndose por niveles similares a los de 2022. Ahora solo queda ver cómo afectará esto a nivel creativo, a los volúmenes de producción y a un control de calidad que es más necesario que nunca, con el auge de la inteligencia artificial poniendo en peligro a la industria tal y como la conocemos.

