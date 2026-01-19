Ha muerto Roger Allers, pero siempre lo recordaremos por darnos una de las mejores películas de la historia de la animación y de Disney

La historia nos ha dejado muchos nombres propios en el cine que han destacado tras dejar atrás Disney tras un periodo formativo, incluyendo a Don Bluth, Tim Burton o Brad Bird. No es difícil de entender dada la fuerte personalidad creativa que poseen, que se contrapone a un estudio muy grande con mecánicas y objetivos bien marcados que prefieren artesanos que ejecuten. Eso no hace que estos profesionales tengan menos cualidades y capacidad para crear obras grandes.

El propio medio del cine es en esencia colaborativo, y la animación es un terreno que requiere de mucha más colaboración por dimensiones y metodología. Hay que tener un producto bien delimitado antes de ponerse a finalizar, porque desandar lo andado es muy caro. En ese contexto tienen valía una buena mezcla de gestor y creador como Roger Allers, recientemente fallecido a los 76 años, clave en desarrollar una obra maestra como ‘El rey león’.

El ciclo sin fin

Allers, junto a su co-director Rob Minkoff, fueron los principales responsables de un proyecto inicialmente considerado de categoría B dentro de Disney, pero se ha vuelto uno de sus films insignia. Una de las mejores películas animadas que aprovecha todas las posibilidades del medio para contar su emocionante historia y que se puede ver en streaming a través de Disney+.

El joven Simba ha sido criado toda su vida para prepararle de cara a ser un día el rey de la selva, siendo el hijo de Mufasa, el principal león de la manada. No obstante, el hermano de este conspirará para matarlo, hacer que Simba se sienta culpable, y hacerse él con el poder. El joven león se exiliará atormentado por la culpa, intentando crecer despreocupado de responsabilidades.

En aquel momento la fórmula de adaptar cuentos clásicos con estructura musical era una mina de oro, y se producían a escala industrial estos reenfoques siguiendo determinadas pautas que funcionaban. Así, podían coincidir la producción de películas donde una era la que se consideraba a priori el caballo ganador. En el caso de ‘El rey león’, se tuvieron que conformar con los recursos no destinados al proyecto mayor, que era ‘Pocahontas’.

‘El rey león’: drama e imagen apabullantes

Pero nada en la factura de ‘El rey león’ indica categoría menor. Además de posibles inspiraciones poco reconocidas, la historia de ‘Hamlet’ articula una fabulosa historia de crecimiento juvenil y descubrimiento, además de traiciones y jerarquías. Allers aportó dos cualidades importantes de su currículum para que todo funcione dramática y visualmente, siendo parte de mesas de guion de varios éxitos de la época como ‘Aladdin’ y también un consolidado artista gráfico.

La película luce apabullante todavía gracias a ese cuidado de la animación, que crea imágenes apabullantes con la inspiración de los parajes africanos. Termina de elevarse gracias a un componente musical que proporcionan Hans Zimmer y Elton John, creando un espectáculo completo que siempre será recordado.

