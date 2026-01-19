'28 años después: El templo de los huesos' ha fracasado en taquilla, pero es la única mala noticia de un enero que supera todas las expectativas

A la chita callando, vamos a toda máquina hacia el mejor enero en taquilla desde hace años. Es algo ilusorio y todos sabemos que es gracias sobre todo a la resaca que dejan los estrenos de 'Avatar: Fuego y ceniza' y 'Zootrópolis 2', pero la esperanza en una industria sostenible es lo último que se pierde, ¿no?

Es cierto que el estreno de '28 años después: El templo de los huesos' ha sido decepcionante (ha recaudado apenas la mitad que su entrega anterior), pero se compensa con el aguante de películas como 'La asistenta' o 'Marty Supreme', que ya se ha convertido en el título más taquillero de la historia de A24. ¡Y aún le queda recorrido internacional! Puede que no tengamos un bombazo semanal (de momento), pero es fácil mostrarse optimista por una vez.

El templo de los mehsos

En Estados Unidos, la gran noticia en cuanto a la taquilla ha sido que la secuela dirigida por Nia DaCosta no ha cumplido las expectativas y se ha quedado lejos de la tercera entrega de 'Avatar', que afronta su quinta semana como número 1 de taquilla. '28 años después: El templo de los huesos' ha hecho 13 millones allí y más de 31 millones en todo el mundo, lo que ha llevado a que, de momento, se mire con miedo sus 63 millones de presupuesto: la primera parte empezó con 30 millones solo en Estados Unidos y terminó su andadura internacional superando los 150 millones en todo el mundo, una cifra que ahora parece prácticamente imposible, dejando el final de la franquicia en duda. Sin embargo, el boca-oreja podría ser muy positivo y mantenerse en las próximas semanas.

Al fin y al cabo, más allá de la película de terror, el resto de la taquilla americana son viejas conocidas: para encontrar otro estreno hay que irse hasta el puesto 17 con 'All you need is kill'. El resto son cintas que llevan aguantando en cartelera un mes o más (con la notable excepción de 'Greenland 2' y 'Primate'). De momento, el dinero total recaudado en Estados Unidos durante este mes supera los 431 millones de dólares, así que hay, incluso, posibilidades de colocarse en niveles de taquilla pre-pandemia.

Este jueves son las nominaciones a los Óscar, y deberían ser un revulsivo para cintas como 'Hamnet', 'Marty Supreme' (que puede que supere los 200 millones al final de su carrera), 'No hay otra opción' o 'El agente secreto', que aún sobrevive en el fondo de la taquilla dos meses después del estreno. A priori no hay ningún estreno que pueda hacer cara a estas películas en enero, un mes tradicionalmente lento (quizá lo consigan 'Return to Silent Hill' o 'Sin piedad', pero no parece probable). De hecho, hasta el 13 de febrero no se estrena el que podría ser el primer éxito sorpresa del año, 'Cumbres borrascosas', así que quizá dentro de un mes estos buenos augurios para las salas vuelvan a transformarse en terrible desolación.

Y mientras tanto, en España, ¿qué? Pues la cosa no va nada mal: en estos tres días se ha rozado el millón de espectadores (850.000) y ha superado todas las expectativas. Tristemente, la secuela de '28 años después' no ha cumplido las expectativas, haciendo tan solo 630.000 euros y quedándose lejos de 'Avatar: Fuego y ceniza' y 'La asistenta'. Esta, por cierto, ya acumula más de 8 millones de euros solo en nuestro país, demostrando que el presupuesto medio adecuado a su target puede dar resultados sorprendentes. A ver si toman nota.

También ha conseguido auparse al top 10 'Rental Family', una pequeña rareza en una taquilla en la que todo son resistencias: 'Abuela tremenda' ya supera los 2 millones de euros en el puesto 4, 'Rondallas' se conforma con un millón en el 6 y 'Núremberg' sigue mostrando un aguante increíble en el puesto 9 de la taquilla, a punto de cumplir dos meses sin bajar del top 10 en taquilla. Es posible que la semana que viene todo cambie con el estreno de 'Sin piedad' y de una 'Hamnet' que puede salir reforzada de las nominaciones para los Óscar. Una semana después, llegarán 'Marty Supreme' y 'Aída y vuelta' para dar la puntilla a un enero que ha vuelto a dar alas a la industria. Crucemos los dedos para que dure.

