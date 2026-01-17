El público dicta sentencia sobre '28 años después: El templo de los huesos' y afirma que es una de las mejores películas de terror de la historia. Sólo hay 3 con una valoración más alta

El gran estreno en cines de esta semana es '28 años después: El templo de los huesos', nueva entrega de la mítica franquicia iniciada hace 24 años. Su predecesora no terminó de tener el impacto esperado, pero parece que el largometraje dirigido por Nia DaCosta está encantando al público, pues la sitúan como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

La cuestión es que '28 años después: El templo de los huesos' ha conseguido una valoración A- en Cinemascore, algo bastante inusual para una película de terror. De hecho, en todos los años que ha estado disponible este servicio solamente hay tres cintas de miedo con una nota mejor: 'Poltergeist', 'Aliens, el regreso' y 'Los pecadores' consiguieron todas ellas una A.

Y es que el cine de terror suele recibir valoraciones más bajas que cualquier otro género en Cinemascore. Si lo dicho en el párrafo anterior no os parece suficiente prueba, lo cierto es que solamente hay otras 13 películas de terror en todo este tiempo que también han conseguido una A- allí. Os las listo todas a continuación:

Todo ello demuestra que '28 años después: El templo de los huesos' sí está convenciendo a aquellos que se están acercando a verla en los cines de Estados Unidos. Ahí es cierto que su taquilla no apunta a ser especialmente alta -ahora mismo hay dudas sobre si va a alcanzar el número 1 o si 'Avatar: Fuego y ceniza' va a seguir otro fin de semana en lo más alto-, pero esto podría ayudar a que se mantenga mejor en próximas semanas.

¿Y cómo encaja dentro de la saga?

Tenemos un problema a la hora de situar a '28 años después: El templo de los huesos' en las preferencias del público según Cinemascore. El motivo es que tanto '28 días después' como '28 semanas después' ni siquiera llegaron a ser valoradas allu. Por su parte', '28 años después' se quedó en una B, por lo que es evidente que la película que nos ocupa ha gustado más.

Si pasamos a las notas en IMDb, lo cierto es que '28 años después: El templo de los huesos' tiene ahora mismo la nota más alta de la franquicia con un 7,8. Después estaría '28 días después' con un 7,5, seguida de '28 semanas después' con un 6,8 y en último lugar estaría '28 años después' con un 6,6.

Tomando como referencia Letterboxd, nos encontramos con una situación similar: '28 años después: El templo de los huesos' marca actualmente un 3,99 sobre 5. Luego estaría '28 días después' con un 3,72, mientras que '28 años después' consigue un 3,44 y '28 semanas después' se queda con un 2,92.

El consenso es en ambos casos el mismo: '28 años después: El templo de los huesos' es la mejor película de la saga hasta la fecha.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025