Acaba de llegar a Netflix una de las mejores series animadas de ciencia ficción de la década. Una oportunidad de oro para los que no la pueden ver en Disney plus

Divertidísima y del cocreador de 'Rick y Morty' y del creador de 'Star Trek Lower Decks'

Solar Opposites
2020 nos trajo no solo una pandemia, también la oportunidad de que se juntasen los astros y que los fans de la buena animación y de la ciencia ficción disfrutásemos de dos fantásticas comedias cocreadas por el mismo. Si en verano pudimos disfrutar de 'Star Trek: Lower Decks', meses antes su creador Mike McMahan nos ofrecía una serie gamberra al estilo 'Rick y Morty'.

Algo que no es casualidad ya que McMahan fue guionista veterano de la serie de Adult Swim y, además, colaboraba con Justin Roiland para sacar adelante 'Solar Opposites', la magnífica y desternillante serie que acaba de aterrizar completa en Netflix tras su paso por Disney+.

Aliens cercanos

Compuesta por seis temporadas y unas seis decenas de episodios, la serie acogía el esquema sitcom familiar con un pequeño giro: Korvo, Terry y sus replicantes son unos extraterrestres cuya nave se estrelló en la Tierra y no tienen mejor opción que construir una vida entre los humanos. Algo que provoca algo de conflicto: mientras unos están disfrutando a la cultura popular, otros cuentan las horas para poder salir.

La verdad, 'Solar Opposites' es una serie desternillante que bien podría estar ambientada en el universo de 'Rick y Morty' al tener tantas cosas en común, incluyendo unos esquemas de personaje que nos resultan relativamente familiares.

Una fórmula que se ha ganado el favor de público y crítica. Actualmente la serie cuenta con una puntuación casi perfecta (95%). Y es que su humor observacional sobre lo ridículo de, en general, nuestro estilo de vida recuerda (y supera) a algunas sitcoms del estilo 'Cosas de marcianos' y similares.

