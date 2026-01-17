Acaba de llegar a Netflix una de las mejores series animadas de ciencia ficción de la década. Una oportunidad de oro para los que no la pueden ver en Disney plus

2020 nos trajo no solo una pandemia, también la oportunidad de que se juntasen los astros y que los fans de la buena animación y de la ciencia ficción disfrutásemos de dos fantásticas comedias cocreadas por el mismo. Si en verano pudimos disfrutar de 'Star Trek: Lower Decks', meses antes su creador Mike McMahan nos ofrecía una serie gamberra al estilo 'Rick y Morty'.

Algo que no es casualidad ya que McMahan fue guionista veterano de la serie de Adult Swim y, además, colaboraba con Justin Roiland para sacar adelante 'Solar Opposites', la magnífica y desternillante serie que acaba de aterrizar completa en Netflix tras su paso por Disney+.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Aliens cercanos

Compuesta por seis temporadas y unas seis decenas de episodios, la serie acogía el esquema sitcom familiar con un pequeño giro: Korvo, Terry y sus replicantes son unos extraterrestres cuya nave se estrelló en la Tierra y no tienen mejor opción que construir una vida entre los humanos. Algo que provoca algo de conflicto: mientras unos están disfrutando a la cultura popular, otros cuentan las horas para poder salir.

La verdad, 'Solar Opposites' es una serie desternillante que bien podría estar ambientada en el universo de 'Rick y Morty' al tener tantas cosas en común, incluyendo unos esquemas de personaje que nos resultan relativamente familiares.

Una fórmula que se ha ganado el favor de público y crítica. Actualmente la serie cuenta con una puntuación casi perfecta (95%). Y es que su humor observacional sobre lo ridículo de, en general, nuestro estilo de vida recuerda (y supera) a algunas sitcoms del estilo 'Cosas de marcianos' y similares.

