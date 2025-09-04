Ha creado una de las mejores series de ciencia ficción de la historia, pero se arrepiente de su final. "Hay una parte de mí que desea no haberlo hecho"

Siempre que me piden una recomendación de serie de ciencia ficción, una de las que primero me vienen a la mente es esa joyaza que es 'Battlestar Galactica' (conocida también en español como 'Galáctica, estrella de combate'). Uno de los pocos casos en los que el reboot supera con creces al, aún así bastante sólido, original.

Más de 15 años después de su algo controvertido final, el creador de esta versión Ronald D. Moore reconoce que parte de él se arrepiente de cómo terminó la serie. No porque fueran dos horas y media (fue triple episodio emitido en dos días distintos) sino por cómo quiso hacer una despedida que fuera completamente definitiva.

Un final que no gustó a muchos

Tampoco por el tema de que fuera un final algo controvertido debido a que no resolvía o dejaba algo ambiguo los mayores misterios de la serie como todo lo relativo a, digamos, mitología cylon o incluso o incluso el cómo han llegado a la Tierra. El hecho, es más, el tema de hacer un final todo lo cerrado que le era posible.

Quizás demasiado cerrado y definitivo. Así lo confesó en una entrevista con Screen Rant:

«No lo sé. Dije adiós. Para mí, quería que tuviera un final definitivo. Sentía en ese momento que no quería entonces intentar reunir la banda de nuevo más adelante, así que destruí la Galáctica, envíe esta flota al sol, los aterricé en la Tierra y dije "Este es el final".

Hay una parte de mí que desea no haber hecho eso porque ¿cuán divertido sería trabajar con Eddie de nuevo?, ¿cuán divertido sería estar con Mary, James, Katie y Tricia y todos ellos? Ahora voy a olvidar sus nombres, pero les quiero a todos. Hay una parte de mí que habría disfrutado mucho hacer eso, pero me parece que dijimos todo lo que queríamos decir y nos fuimos del escenario en el momento correcto. Estoy feliz por dejar ese deseo como nuestro legado.»

Estrenada en 2003 en formato miniserie, 'Battlestar Galactica' se convirtió en una serie que duró cuatro temporadas más y generó un par de películas para televisión y unos spin-offs que fracasaron estrepitosamente. Desde hace años existe un reboot en marcha, a manos del creador de 'Mr. Robot' Sam Esmail.

