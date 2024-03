Una de las mejores series de ciencia ficción del siglo. Una compleja saga espacial que se vuelve mejor y más ambiciosa cada temporada

Seis temporadas, sesenta y dos episodios, y una complejidad y ambición que ya hubiera querido 'Juego de tronos' en sus temporadas finales. Estoy hablando de 'The Expanse', la excelente y excelsa serie de ciencia ficción que podemos disfrutar al completo gracias a Amazon Prime Video.

Basada en la saga de novelas de James S.A. Corey, pseudónimo que agrupa a Daniel Abraham y Ty Frank, editadas en España por Nova), la serie nos lleva unos cuantos cientos de años en el futuro, con un sistema solar colonizado por la humanidad y que cuenta con tres grandes facciones: las Naciones Unidas de Tierra y Luna, la república militar de Marte y la Alianza de planetas exteriores.

El punto de partida será la destrucción del Canterbury, nave minera con un cargamento de hielo para Ceres. Algo que provocará de desabastecimiento de agua en el Cinturón de asteroides, acusaciones cruzadas respecto a quienes son los culpables (además se destruye una nave marciana). Por si fuera poco, también se cruza la investigación sobre la desaparición de una joven, con lazos con la APE, y una sustancia biológica tremendamente peligrosa.

Y en el centro están nuestros héroes, la tripulación de la ahora llamada Rocinante y supervivientes de la Canterbury comandada por James Holden (Steven Strait) y formada por Alex (Cas Anvar), Amos (Wes Catham), Naomi (Dominique Tipper); estos se cruzarán en el camino de Miller, el investigador encarnado por Thomas Jane.

De menos a muchísimo más

'The Expanse' es el típico ejemplo de serie que va de menos a más. Si bien es verdad que el trasfondo político con esta suerte de guerra fría entre unas megapotencias que tienen a su merced el sitio de donde cogen los recursos necesarios para sobrevivir —la Tierra es moribunda en cuanto a recursos y a Marte le falta mucho para terraformarse—, la primera temporada se nota algo limitada en su narrativa.

Pero esto irá evolucionando, temporada a temporada, para ofrecer algo mucho más ambicioso y complejo. Si bien en ningún momento abandonan el conflicto político, social e incluso guerrillero entre el Cinturón revolucionado y "rebelde", Tierra y Marte, la existencia de esta protomolécula está cambiando todo el modo de entender el espacio... y sus fronteras.

Al igual que (más allá de los elementos fantásticos) George R.R. Martin basó mucha de su obra en acontecimientos históricos, 'The Expanse' también decide anclarse en la realidad a la hora de entrar en innumerables detalles sobre la vida en el espacio. Por ejemplo, las consecuencias de una vida en otros planetas, los efectos de una gravedad y atmósfera distinta a la de la Tierra y, de hecho, es algo que se usa de tortura.

Además, como dato curioso, decir que la temporada 4 (la primera de Amazon) es una suerte de nuevo comienzo, en el sentido de que arranca una nueva era con nuevos factores a tener en cuenta en lo que a la ya de por sí compleja situación se añade una suerte de fiebre de oro para explorar exoplanetas y hacerse con sus recursos.

Una grandísima serie que cuesta creer que fuese cancelada tras su tercera temporada. Y es que 'The Expanse' fue original de SyFy, quien decidió no renovarla... afortunadamente Amazon Prime Video la rescato y Mark Fergus y Hawk Ostby, sus responsables pudieron terminar (bueno, no del todo, porque los libros seguían publicándose) la adaptación de la saga.

Así que si tenéis oportunidad y estáis algo huérfanos de ciencia ficción, no lo dudéis, 'The Expanse' es toda una gran opción. Sin duda, una de las mejores de lo que llevamos de siglo (y de milenio).

En Espinof: