Ni 'Avatar' ni 'Lilo y Stitch' han podido evitar otra fuerte caída de público y taquilla. 2025 volvió a ser un annus horribilis para las salas de cine

A pesar de que nos ha dejado una cosecha cinematográfica de lo más interesante, con bombazos de la talla de 'Los pecadores' o 'Una batalla tras otra', podemos decir que 2025 ha sido un annus horribilis en toda regla para nuestras salas de cine en términos de recaudación. El motivo no es otro que un nuevo descenso en asistencia y recaudación que marca una clarísima tendencia a la baja cuando ponemos las cifras frente a frente con las de los ejercicios anteriores.

Annus horribilis

El curso que acabamos de despedir ha supuesto una caída de público de, aproximadamente, un 8 % respecto a 2024. Concretamente, nuestras salas acogieron a unos 65 millones de espectadores que dejaron en sus arcas 453 millones de euros; montante inferior a los 484 millones del año pasado y a los 490 millones con los que cerró el box office nacional en 2023.

Este punto y final a 2025 sorprende especialmente si tenemos en cuenta el estimable empujón que experimentó la taquilla durante el primer semestre, en el que la recaudación creció un 6 % al compararla con el mismo periodo del año anterior. Por desgracia, el último trimestre se llevó todo el buen sabor de boca tras dejarnos dos caídas de un 28 % en octubre y un 31 % en noviembre que nos han hecho clausurar la temporada en números rojos.

En lo que respecta al cine español, las noticias tampoco son del todo halagüeñas. Tan solo 'Padre no hay más que uno 5' se las ha apañado en colarse en el Top 10 con lo más visto de 2025, cerrando su periplo con 13,4 millones de euros que dejan al título de Santiago Segura en octava posición y con la condecoración al mejor estreno nacional de los últimos doce meses. 'El cautivo' de Alejandro Amenábar y la ganadora de la Concha de Oro 'Los domingos' se colgaron las medallas de plata y bronce con 5,2 millones y 3,9 millones de euros respectivamente.

La clasificación general, sin discriminación por país de origen, ha quedado encabezada por una 'Lilo y Stitch' que reafirma a la factoría Disney como la compañía hegemónica en nuestro territorio gracias a unos arrolladores 24,7 millones de euros. Tras ella, 'Avatar: Fuego y ceniza' se ha hecho in extremis con la tercera posición y 16, 5 millones en el bolsillo, sólo por detrás de 'Jurassic World: El renacer', que se ha quedado con autoridad en la segunda posición con 18,8 millones.

De este modo, el Top 10 con lo más taquillero de 2025 quedaría tal que así:

Lilo y Stitch - 24,7 millones de euros

Jurassic World: El reino caído - 18,8 millones de euros

Avatar: Fuego y ceniza - 16,5 millones de euros

Una película de Minecraft - 16 millones de euros

Cómo entrenar a tu dragón - 14,7 millones de euros

Zootrópolis 2 - 13,7 millones de euros

Expediente Warren: El último rito - 13,6 millones de euros

Padre no hay más que uno 5 - 13,4 millones de euros

Mufasa: El rey león - 11,3 millones de euros

Los 4 fantásticos: Primeros pasos - 9,4 millones de euros

Veremos qué nos depara un 2026 que acaba de comenzar, pero la colección de títulos que pueden hacer levantar cabeza a nuestros cines es tan extensa como prometedora. Encendamos una velita y recemos a los dioses del cine para que nos den una alegría de una santa vez.

