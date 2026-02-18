"Estaba muy especiado". Denis Villeneuve encontró el secreto para dirigir a Timothée Chalamet en 'Dune' en un pastel de su hijo

Una de las máximas que suelen usarse como consejo para cualquier guionista primerizo es la que reza el mítico write what you know —escribe de lo que sabes/conoces—. Pues bien, Denis Villeneuve pudo comprobar lo mucho que puede ayudar experimentar ciertas cosas de primera mano para, después, aplicarlas a la ficción, durante el rodaje de sus fantásticas —por el momento— dos entregas de la saga 'Dune'.

Villeneuve especiado

Durante una charla con la Directors Guild of America —el sindicato de directores, vamos—, el cineasta francocanadiense confesó el secreto que le hizo dirigir con mayor precisión a Timothée Chalamet durante las escenas en las que Paul Atreides está afectado por la especia —que puede provocar alucinaciones, entre otros efectos—: un pastel de plátano.

Por supuesto, el pastel en cuestión llevaba sorpresa, la cocinó su hijo y, bueno, podéis imaginar por dónde van los tiros:

La verdad es que una cosa que me ayudó tremendamente a dirigir a Timothée es que mi hijo había cocinado un pastel de plátano unos cuantos meses antes de que rodásemos la película. El pastel de plátano estaba muy "especiado" y tuve el peor mal viaje de mi vida.

Villeneuve continuó la anécdota enlazando con la idea del principio de este texto: "a veces es bueno experimentar cosas por ti mismo".

Pero me ayudó tremendamente, suena estúpido, pero a veces es bueno experimentar cosas por ti mismo. Aquél mal viaje de marihuana me ayudó profundamente a dirigir a Timothée en las visiones, a explicarle el estado que yo estaba buscando.

Con o sin malos viajes de marihuana, está claro que el trabajo de Villeneuve y de Chalamet en 'Dune' y 'Dune: Parte II' están a unos niveles de calidad envidiables. Ahora solo falta que rematen la jugada con una 'Dune: Messiah' que llegará a nuestras salas de cine el 18 de diciembre de este mismo 2026, coincidiendo nada menos que con 'Vengadores: Doomsday'. Se vienen fuertes las navidades —pero no tan fuertes como la repostería del hijo de Denis—.

