Últimos días para ver en Netflix la secuela de una película de animación irresistible. Una combinación perfecta de humor, corazón y mucho ritmo

Entre todas las películas familiares estrenadas recientemente que mejor consiguen equilibrar diversión, emoción y personajes entrañables, '¡Canta! 2' destaca con una facilidad impresionante. La secuela de '¡Canta!' no solo recupera el encanto y la energía del primer filme, sino que amplía su universo con nuevos personajes, escenarios más ambiciosos y una banda sonora irresistible.

Con ritmo, humor y momentos musicales brillantes, la película emociona sin caer en la cursilería y entretiene sin ser condescendiente. Y lo mejor es que no hace falta haber visto la primera para disfrutarla.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un espectáculo para todos

Bajo su apariencia colorida y musical, '¡Canta! 2' es una película que habla de cómo vivir con nuestras inseguridades, asumir riesgos y perseguir aquello que parece imposible. Sus personajes tienen arcos emocionales claros y sinceros, que van desde la timidez hasta el duelo y, además, el guion no se conforma con repetir fórmulas, porque mueve la trama a un escenario más grande, con expectativas más altas.

Por otro lado, a nivel visual, la película es una delicia. Illumination ya ha demostrado en franquicias como 'Gru, mi villano favorito' que domina la animación a todo color y llena de detalles, pero aquí se permite un punto extra de espectacularidad. Los conciertos, el diseño de producción y la iluminación contribuyen a crear una experiencia cercana a la de asistir a un concierto de verdad.

Y la música es también uno de sus grandes motores. La selección de temas cubre distintos géneros y generaciones, tiene buen gusto y está bien integrada en la historia, sin convertirse en una simple lista de éxitos. Desde clásicos a éxitos recientes, la película utiliza cada canción para hacer avanzar a sus personajes emocionalmente, y es algo que se agradece.

En definitiva, '¡Canta! 2' es una película redonda, tanto si la ves en familia o para subirte el ánimo. Tiene corazón, música y ese toque de alegría que de vez en cuando necesitamos. Pero será mejor darse prisa si la queréis ver en Netflix, porque saldrá del catálogo el 24 de enero.

En Espinof | Nunca oiremos 'Golden' igual que en 'Las guerreras K-pop', y tiene mucho sentido: la voz de Rumi da muchas más pistas sobre el final de la película de Netflix

En Espinof | Si quieres descubrir todos los secretos de cómo se hizo 'Las guerreras K-pop', Netflix y sus creadores nos lo ponen fácil (y completamente gratis)