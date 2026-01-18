El creador de 'Bob Esponja' tenía 7 reglas para hacer la serie. Después de su muerte, ya han roto 3 de ellas

Hace casi 27 años que 'Bob Esponja' salió por primera vez de Fondo de Bikini para colarse en las televisiones de todos los niños del mundo, haciéndose reconocible al instante. Sus primeras temporadas tenían el punto exacto de rareza, adorabilidad y comedia desenfrenada que después modelarían la animación infantil de las siguientes décadas, y fue gracias a Stephen Hillenburg, su creador, que a los 38 años había conseguido su sueño: tener su propia serie de dibujos animados. Tristemente, no la llegaría a disfrutar tanto como él hubiera querido.

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

Hillenburg falleció en 2018 a los 57 años, tras estar enfermo con esclerosis durante mucho tiempo. Sin embargo, antes de morir, dejó claras las normas que 'Bob Esponja' debía seguir siempre para mantenerse fiel a su visión. En Nickelodeon tardaron tan solo tres años en romper una de ellas, y, por supuesto, no fue la única. Aunque todas son normas perfectamente factibles que tienen sentido artístico, el creador quiso limitar, sin quererlo, la pasta que podían hacer en la cadena. Y eso sí que no lo podían permitir.

La primera era que Bob Esponja fuera un adulto: aunque Nickelodeon quería que fuera un niño, Hillenburg insistió en que debía tener un trabajo, aunque pudiera estar estudiando mientras tanto. La segunda, que nunca se sacara la licencia de barco, y si lo hace, que fuera revocada al final del episodio. La tercera, que jamás conociéramos nunca la identidad de la madre de Pearl Krabs: sabemos que su padre es un cangrejo, y su madre debería ser una ballena, pero el creador no quería que nadie se distrajese pensando en cómo ocurrió el milagro.

Hay una más: la cuarta era que Bob Esponja no tuviera intereses amorosos, ya que las esponjas de mar tienen órganos sexuales tanto femeninos como masculinos y no necesitan buscar un compañero. Hasta aquí todo bien. El problema es que a Nickelodeon le faltó tiempo para romper las tres normas que quedaban con la intención de rascar tanto beneficio como pudieran. Al fin y al cabo, Hillenburg no se iba a quejar, ¿no?

Las tres normas rotas

En 2021, Nickelodeon estrenó 'Kampamento Koral: ¡Bob Esponja, primeras aventuras!' y 'Patricio es la estrella', los dos primeros spin-offs oficiales de 'Bob Esponja'. ¿Cuál es el problema? Que Hillenburg pidió, por activa y por pasiva, que respetaran su serie sin derivados, llegando a afirmar en una entrevista a TBI "Esta es una serie sobre Bob Esponja, él es el núcleo, y trata de cómo se relaciona con el resto de personajes. Patricio por sí mismo podría ser demasiado. No veo ningún spin-off". Sin embargo, el dinero manda... ¿Y quién iba a resistirse a hacer una serie con los personajes infantilizados para vender más merchandising?

Con la primera regla rota, el resto ya dejaron de ser normas escritas en piedra para volverse moldeables. Por ejemplo, aquella en la que Hillenburg insistía en que no hubiera crossovers con otras series de televisión. ¿Y qué pasó poco después de morir? Por supuesto, que más allá de los videojuegos (ya se cruzó con otros personajes desde el inicio, aunque su presencia se ha intensificado en 'Fortnite' o 'Brawl Stars'), tuvo un crossover multiversal en cinco partes aprovechando sus spin-offs y acabó cruzándose con 'Star Trek' en un anuncio y hasta con Sonic, 'Piedra, papel, tijera', 'If (Amigos imaginarios)' y las Tortugas Ninja en un corto especial para celebrar la Superbowl. Si da más billetes...

Y queda la última norma. Porque ya puestos a saltarse las voluntades del creador, ¿por qué no revelar la salsa secreta de la Burger Cangreburger? Así es: Hillenburg insistó en que jamás se debía saber la receta del famoso plato del Crustáceo Crujiente, pero en 2022 Nickelodeon decidió aliarse con la NFL para ponerlo a la venta durante los playoffs y sacar el misterio a la luz. La puñalada final a una manera de ver la serie que se ha desvanecido en el tiempo hasta convertirla en un producto irreconocible para los fans. Y es que, después de 330 episodios, nadie tiene ya demasiado claro quién vive en la piña debajo del mar.

