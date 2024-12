Ni Robert Eggers ni Murnau. La razón por la que muchos se acuerdan de Nosferatu es por un capítulo de 'Bob Esponja' de hace 20 años

Hoy se estrena en España la esperadísima 'Nosferatu' de Robert Eggers y las ganas están justificadas. Tras obras maestras del terror como 'La Bruja' o 'El faro', parece una adaptación de ensueño para una obra legendaria, y Eggers se une a un legado de directores entre los que se encuentran Murnau o Werner Herzog. Aunque si le preguntas a otra generación, es probable que conozcan al personaje por otra cosa.

En todos sus años de historia, Nosferatu ha sido algo más que una criatura de pesadilla. También se convirtió en un chiste que cerraba un legendario episodio de 'Bob Esponja' titulado "Graveyard Shift", que se encuentra en la segunda temporada de la serie y se emitió en el 2002.

En el capítulo el Señor Cangrejo implanta un turno de noche tras descubrir que así puede hacer más dinero y, para disgusto de Calamardo e ilusión de Bob Esponja, pasarán la noche trabajando. En un intento por convencer a Bob de que aquello no es buena noticia, Calamardo se pasa la noche intentando asustarlo hasta que en un momento el miedo se vuelve real para ambos, ya que las luces del restaurante se empiezan a encender y apagar solas ¿Quién es? Nada menos que Nosferatu, que les está gastando una broma.

Un residente más de Fondo de Bikini

Este capítulo ha pasado a la historia de la serie como uno de los favoritos de muchos espectadores que lo vivieron en su día. Entre los experimentos que ha hecho la serie, tener un episodio que jugueteara con el terror funcionaba de maravilla e incluso consiguió dar algún que otro susto, como recuerda un usuario en Reddit: "Este episodio me asustó cuando era un niño, mirarlo ahora me trae buenos recuerdos de mi infancia incluso aunque me daba bastante miedo".

Lo gracioso es que Nosferatu fue más allá de un mero gancho de final de episodio y pasó a ser un invitado habitual. En la serie de Nickelodeon parecen tener una pequeña obsesión por el vampiro, porque ha aparecido hasta en 18 ocasiones tanto en la serie principal como en spin-offs. En todas las ocasiones, se hace además rescatando y editando las imágenes originales de Murnau, en lo que es un uso fascinante y bastante inédito de collage en una obra de animación contemporánea, y más una dirigida al gran público.

Así, Bob Esponja se ha convertido en un inesperado aliado en mantener el legado de Nosferatu vivo, y la idea de que un espectador vea el vampiro en el cine y se pregunte "¿Ese no sale en Bob Esponja?" es algo que le hace gracia incluso a Robert Eggers, quien en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter agradece el papel de la serie de Nickelodeon, y recuerda que de igual manera él descubrió 'El Fantasma de la Ópera' gracias a clips que mostraban en 'Muppet Babies'.

