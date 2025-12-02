Si quieres descubrir todos los secretos de cómo se hizo 'Las guerreras K-pop', Netflix y sus creadores nos lo ponen fácil (y completamente gratis)

Este año 'Las guerreras K-pop' ha sido el éxito inesperado de Netflix y ha pillado a todo el mundo por sorpresa, así que desde la plataforma y Sony Animation se han tenido que poner las pilas a contrarreloj para llegar a tiempo para Navidad con el merchandising.

Por desgracia, hay algunas cosas que todavía van a tardar lo suyo, pero si queremos descubrir cómo se hizo 'Las guerreras K-pop' ahora lo tenemos más fácil.

La película de Maggie Kang y Chris Appelhans ha sido un bombazo tremendo y la secuela ya está en marcha, aunque todavía tardará en llegar. Parte de su éxito ha sido el mundo tan rico que nos presenta, con un acabado visual precioso y unos diseños de personaje a los que se les ha puesto mucho cariño.

Ya hemos podido ver parte de todo este trabajo de diseño gracias a los artistas de la película, que han ido compartido su proceso en redes sociales. Pero ya se puede ver todo el arte conceptual al completo en la versión digital del libro de arte 'The Art of K-Pop Demon Hunters', que se ha hecho disponible online de manera gratuita en su página web oficial.

Este libro consta de 142 páginas que explora las inspiraciones para la película, los diferentes diseños de personaje, notas de producción, la investigación sobre la mitología y folclore coreanos, e incluso las rutinas de baile de K-pop. La copia física de 'The Art of K-Pop Demon Hunters' no saldrá a la venta hasta 2026, pero por lo menos mientras tanto podemos ir viendo su versión digital.

Es un viaje curioso, que nos desvela los aspectos tan diferentes que podrían haber tenido Rumi, Zoey y Mira, e incluso algunas posibles escenas que se quedaron en el tintero (o en la imaginación de los artistas). Un genial vistazo a una de las mejores películas de animación reciente, y un regalazo indispensable para los fans de 'Las guerreras K-pop'.

