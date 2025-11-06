Noticias agridulces para los fans de 'Las guerreras K-pop': la película de Netflix y Sony tendrá secuela, pero tendremos que esperar mucho para verla

Tras el éxito arrollador de 'Las guerreras K-pop' ('K-Pop Demon Hunters') -convertida en la película más vista en la historia de la plataforma, con más de 325 millones de visualizaciones y veinte semanas en el Top 10-, Netflix y Sony Pictures Animation han confirmado lo esperable: que habrá una secuela. La película, que mezclaba acción, fantasía y música con un estilo visual explosivo, marcó un antes y un después en la animación moderna y se ha convertido en un icono cultural: desde su reestreno en cines para Halloween hasta el furor por los disfraces y su banda sonora siendo una de las más populares recientemente. Ahora, los fans pueden respirar tranquilos, porque las protagonistas volverán.

We're going up... again

Según se ha confirmado, los codirectores Chris Appelhans y Maggie Kang volverán a ponerse al frente de la secuela, que ya está en fase de desarrollo. Sin embargo, según adelantó Bloomberg, tendremos que esperar para verla, porque no llegaría a Netflix antes de 2029, una fecha que aún podría cambiar. Las fuentes aseguran que la prioridad es mantener el mismo nivel de detalle y calidad visual que definió a la primera entrega, lo que implica un proceso de producción largo y meticuloso.

Mientras tanto, el universo de 'Las guerreras K-pop' sigue expandiéndose. Sony ha confirmado que los productos y figuras de colección oficiales inspirados en la película están finalmente en camino, aunque no se enviarán hasta 2026. La espera será larga, pero el interés no ha disminuido: la comunidad de fans continúa activa en redes sociales, y las canciones 'Golden', 'Your Idol' y 'Soda Pop' aún suenan en las listas globales meses después del estreno.

El éxito de la película también reabrió el debate sobre la estrategia de distribución. Algunos analistas sostienen que Sony perdió parte del potencial comercial al no estrenarla directamente en salas, aunque la alianza con Netflix resultó ser un acierto, porque arrasó en audiencia global y generó más de 25 millones de dólares en beneficios para el estudio. Su éxito confirmó que el streaming puede crear fenómenos culturales de la misma magnitud que la gran pantalla.

Con la secuela en marcha, el equipo creativo promete ampliar el universo y explorar nuevas mitologías dentro del Kpop o simplemente explicar el origen de los protagonistas, que también es interesante.

