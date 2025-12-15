Hoy en TV, un Paul Newman soberbio en un estupendísimo thriller clásico que entretiene con cada minuto

Hay varias estrellas en las que vale la pena bucear en su filmografía antes que en las de cineastas estimables, ya que proporcionan una cierta sensación de seguridad sobre el confort que pueden proporcionar. Paul Newman lidera sin duda esa categoría, ganándose una formidable reputación de carisma y estilo suave como la seda con películas como ‘Harper, investigador privado’.

Desaparición en Los Ángeles

Newman lidera con estilo un estupendo noir que un par de décadas antes habrían firmado una dupla como la de Bogart y Huston. Con Jack Smight dirigiendo la adaptación de las novelas en torno al personaje de Lew Archer (cuyo nombre se cambió por variedad de motivos comerciales), la película se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:10.

Harper es un astuto y reputado investigador privado de la ciudad de Los Ángeles al que se recurre para los casos más peliagudos. Una mujer acude a él para que encuentre a su desaparecido esposo multimillonario, aparentemente preso de un capricho que le ha llevado a ausentarse sin avisar. Pero la investigación desvelará que hay mucho más detrás de esta desaparición.

La película no se deja apenas detalles del libro (de estilo noir, no del literal) sin recorrer, permitiéndose además ser un poco más ligera en el proceso gracias a las texturas perfiladas que Newman aporta al personaje clásico. Claramente se siente motivado con un material bien rematado que puede hacer suyo.

Hay más astucia en cómo está planteada ‘Harper’ que en cómo está realizada, y es gracias al trabajo de guion de William Goldman. Uno de los mejores guionistas de la historia de Hollywood hace aquí un trabajo fino y directo, aunque con flexibilidad en el tono que va bien para su estrella, que tiene bastantes situaciones con las que jugar.

Es también un deleite verle en escenas con actrices de la categoría de Lauren Bacall, Janet Leigh o Shelley Winters, dando mucho dinamismo al ritmo interno de la película. ‘Harper’ es uno de los títulos más gratificantes de la carrera de Newman, si bien se podrían nombrar entre cinco o diez más icónicos. Pero es un placentero espectáculo maduro ante el que es fácil dejarse llevar.

